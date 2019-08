Ploegleider Marc Sergeant: “Bjorg had geen tegenstanders, het waren allemaal zijn vrienden” MCA/XC

06 augustus 2019

14u01 12

Ploegleider Marc Sergeant reageerde in een telefonisch gesprek op het overlijden van Bjorg Lambrecht. “Hij had geen tegenstanders, het waren allemaal zijn vrienden. Een paar jaar terug dacht en hoopte ik dat ik het ergste had meegemaakt, met Stig Broeckx. We hebben toen ook lange tijd moeten wachten tot er toch goed nieuws zou komen. De sportman Stig Broeckx hebben we moeten afgeven, maar we hebben de mens nog altijd. Dat kunnen we nu jammer genoeg niet meer zeggen van Bjorg.” Hierboven vindt u de volledige reactie van Sergeant.