Ploegdokters van 14 wielerteams vragen in open brief om Italiaanse koersen af te gelasten: “Coronavirus kan impact hebben op gezondheid renners” DMM

04 maart 2020

10u55 0 Wielrennen De ploegdokters van veertien wielerploegen hebben in een open brief gevraagd de wedstrijden Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) af te gelasten. “Het COVID-19-virus kan een impact hebben op de gezondheid van de renners”, klinkt het in koor.

De artsen halen in hun argumentatie vier belangrijke punten aan. Ten eerste stellen ze dat de gezondheid van renners, staf en het publiek de prioriteit moet zijn. “Andere sporten annuleren massaal evenementen. Er is geen reden voor de organisatie om renners in gevaarlijke situaties te brengen”, aldus de teamdokters.

“Ten tweede zou, indien de wedstrijden toch doorgaan, ‘de diagnostische capaciteit’ verzekerd moeten zijn. Elk jaar worden renners ziek tijdens een rittenkoers als Tirreno-Adriatico. De vraag is dan of het hele team in quarantaine moet en voor hoe lang. De wedstrijd zou zo helemaal onthoofd worden. De organisatie heeft hieromtrent nog geen plan bekendgemaakt.”

“Ten derde zal een renner bij een valpartij waarschijnlijk naar een ziekenhuis buiten Italië moeten worden gebracht. Italiaanse ziekenhuizen zitten namelijk in het midden van een uitbraakperiode en de werkdruk is er erg hoog. De organisatie heeft hiervoor nog geen plan gecommuniceerd.”

Renners en staf zullen mogelijk in quarantaine terechtkomen, terwijl van sommige teams in de Emiraten nog renners en omkadering vastzitten. 14 verschillende teamartsen in een open brief.

Tot slot hameren de dokters nog op de logistieke problemen waarvoor de teams gesteld worden. “Renners en staf zullen mogelijk in quarantaine terechtkomen, terwijl van sommige teams in de Emiraten nog renners en omkadering vastzitten. Zo wordt het voorjaar van een team gehypothekeerd, net als hun voorbereiding op belangrijke races als de Giro en de Tour.”

De artsen van onder meer WorldTour-teams Lotto Soudal, Jumbo-Visma, CCC, Sunweb en EF Education First ondertekenden de petitie. Ook de geneesheren van Bahrain-McLaren en Team INEOS schaarden zich intussen achter de actie. Voorlopig zette nog geen dokter van Deceunicnk-Quick.Step zich achter de brief.

De open brief: