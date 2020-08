Ploegdokter Vanmol: “Jakobsen wordt mogelijk eind deze week overgebracht naar Nederland, we gaan ervan uit dat hij weer renner wordt” XC

09 augustus 2020

19u37

Bron: Sporza 0 Wielrennen Hoe gaat het intussen met Fabio Jakobsen? Deceuninck-Quick.Step-dokter Yvan Vanmol gaf bij Sporza een update over de toestand van de renner. “Ik denk dat hij op het einde van de week overgebracht wordt naar Nederland.”

Positief nieuws uit Polen. “De toestand van Fabio Jakobsen is zeer goed. Zeker gezien de ernst van het ongeval dat hij gehad heeft”, vertelde Yvan Vanmol, de ploegdokter van Deceuninck-Quick.Step, bij Sporza. “Hij is volledig bij bewustzijn en kan communiceren. Ik denk dat hij op het einde van de week klaar zal zijn om overgebracht te worden naar Nederland.”

“Onze enige zorg is de esthetische schade en eventueel de activiteit van de spieren rond de mond", vervolgde Vanmol. “Welke vooruitzichten er zijn? Vermits er geen vitale organen geraakt zijn, hopen wij uiteraard op het beste. We gaan ervan uit dat Fabio weer renner wordt. En hoe wij communiceren? Via tekstberichten, praten kan hij nog niet. Hij heeft hoop op herstel.”

Lees ook: Eerbetoon aan Jakobsen à la Remco: “De pijn die ik voelde, is niks vergeleken met de pijn die Fabio lijdt”