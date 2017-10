Ploegdokter Lotto-Soudal komt met goed nieuws over Stig Broeckx: "Hij is gelukkig" XC

13u07 6 BELGA_INTERNAL Wielrennen "Het gaat goed met Stig Broeckx. Toen ik hem vroeg of hij gelukkig was, zei hij: 'ja'", aldus ploegdokter Servaas Bingé vanochtend bij Radio 1. De Lotto-Soudal-renner is al een tijdje aan de beterhand nadat hij maandenlang in coma belandde na zijn zware val in de Baloise Belgium Tour. Vorige week was Broeckx ook al van de partij op de teamdag van Lotto-Soudal.

"Het gaat de goede kant op met Stig", vertelde ploegdokter Servaas Bingé. "In het begin waren de berichten erg onheilspellend, maar vorige week was hij zelfs al aanwezig op de teamdag van Lotto-Soudal, waar hij onder meer gegeten heeft met zijn ploegmakkers. Er werd ook de nieuwe kleding gepast, maar daar deed Stig wel niet aan mee. Het werd een heel gezellige avond en ik heb met hem een fijne babbel gehad. Toen ik hem op een bepaald moment vroeg of hij gelukkig was, antwoordde hij: 'ja, ik ben gelukkig.'"



Op 28 mei 2016 kwam Stig Broeckx zwaar ten val in de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour. De Antwerpenaar liep daarbij een breuk in de oogkas en twee hersenbloedingen op. Het incident werd veroorzaakt nadat twee motors op elkaar botsten en in het peloton gekatapulteerd werden. Het gevolg was zeer zwaar voor Broeckx: maandenlang in coma. Er leek in eerste instantie weinig hoop op beterschap. Zo werd gezegd dat hij enkel nog als een plant verder kon leven. Plots beterde zijn toestand. Bingé trekt wel nog geen conclusies uit de positieve signalen van Broeckx: "De vraag of hij ooit zal kunnen terugkeren in het peloton is nu nog niet te beantwoorden."

BELGA

Lees ook: Jonge Franse renner sterft tijdens wedstrijd na botsing met ambulance