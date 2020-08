Ploegdokter Lotto-Soudal bereidt zijn ploeg tot in de puntjes voor op Tour: “Zelfs wie bidons mag aangeven is op voorhand vastgelegd” KDW/MXG

21 augustus 2020

11u58 0 Wielrennen Volgende week zaterdag start met de Ronde van Frankrijk het grootste wielerevenement van het jaar. Tourorganisator ASO laat niets aan het toeval over en bezorgde alle deelnemende ploegen onlangs een document waarin het de te respecteren maatregelen tegen het coronavirus opsomt. Zo worden ploegen waarin minstens twee renners of leden van de entourage positief testen per direct uit de Tour gezet. Jens De Decker, ploegdokter van Lotto-Soudal juicht het protocol toe: “ Absolute prioriteit blijft om de veiligheid van de ploeg en van mijn collega-stafleden te garanderen.”



“Ik vind het goed dat er zo’n strikt protocol is uitgeschreven. Als ploegartsen vragen wij daar ook naar. Wij bij Lotto-Soudal zullen nog iets strenger en strikter zijn om de veiligheid te garanderen. Wij zullen uiteraard overal social distancing bewaren en mondmaskers dragen. Overal zal ook alcoholgel zijn, er is een strikte planning wie bij wie in de auto mag zitten. Ook is er geen rotatie in de samenstelling van de auto’s en is er zelfs aangeduid wie aan wie bidons mag geven”, klinkt het bij De Decker.

Als we met een geval zitten dan is het zaak om zo snel mogelijk alle risicocontacten te identificeren. Jens De Decker

De problemen steken pas de kop op als iemand binnen het team positief zou testen op het coronavirus. “Dat is niet evident”, zegt De Decker. “Het is een grijze zone, maar de drempel op hertesting op het virus zal heel laag liggen. De verantwoordelijkheid die ik heb is serieus. Ik moet de garantie kunnen geven dat ik iedereen veilig houd”, is hij duidelijk. “Voor mezelf heb ik al uitgemaakt wanneer ik een beslissing zal nemen. Dan zal ik die ook duidelijk communiceren. Ik weet dat het management en de sportdirecteur mij daarin zullen volgen en dat is belangrijk.”

Ook administratief komt er heel wat werk bij. “Ik zal nu ook alle renners en de stafleden vragenlijsten laten invullen. Als we met een geval zitten dan is het zaak om zo snel mogelijk alle risicocontacten te identificeren en daar een beslissing in te nemen. Risicocontacten zijn mensen die direct contact gehad hebben met de persoon. Het zal zaak zijn om elke dag bij te houden met wie ze in contact geweest zijn of ze maskers droegen enzovoort.”

Kan het veilig?

“Het zal zaak zijn om op voorhand preventief die testprocedures zo goed mogelijk te laten verlopen om een veilige racebubbel te kunnen creëren. Als iedereen dan binnen de koers binnen de bubbel blijft en er geen andere contacten zijn, dan denk ik dat het veilig moet kunnen verlopen.”

