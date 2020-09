Ploegdokter en kine van Arkéa-Samsic blijven achter tralies, Quintana: “Ik ben een cleane atleet” Redactie

23 september 2020

07u29 0 Wielrennen Nairo Quintana (30) ontkent ook maar iets met doping te maken te hebben nadat bekende raakte dat Franse autoriteiten een vooronderzoek zijn gestart naar een ploegleider en kinesitherapeut van Arkéa-Samsic. “Ik ben altijd een clean atleet geweest met een feilloos bloedpaspoort.

17de in de Tour op iets meer dan een uur van Tadej Pogacar. De Tour de France 2020 bracht voor Nairo Quintana niet wat verwacht werd. De 30-jarige Colombiaan was nochtans op dreef in het voorjaar, maar een aanrijding op training in juli en netelroos ten gevolge van een valpartij in de Tour brachten zijn ambities om mee te doen voor het podium helelmaal omzeep.

Op de koop toe startte het Franse gerecht een vooronderzoek naar een ploegdokter en kinesitherapeut van zijn ploeg Arkéa-Samsic. Bij een inval in het hotel van Arkéa-Samsic tijdens de Tour werden bij het “duo talrijke gezondheidsproducten” aangetroffen, waaronder “zoutoplossingen en medicijnen”. Omdat er sporen werden gevonden van een methode die kan wijzen op dopinggebruik, werden de twee aangehouden.

De spullen werden op 16 september tijdens de Tour gevonden in een hotel nabij Méribel. Het team van kopman Quintana kreeg er bezoek van leden van het OCLAESP (een organisatie in Frankrijk die o.a. waakt over de publieke gezondheid). Ook renners waaronder Quintana zelf werden verhoord. De ploegdokter en kine riskeren vijf jaar cel en 75.000 euro boete. Renners riskeren eveneens vijf jaar cel en 375.000 euro boete.

Statement Quintana

In het licht van die gebeurtenissen kwam Quintana gisteren zelf met een statement naar buiten. “Op woensdag 16 september in Méribel zijn de autoriteiten binnen geweest op mijn kamer. Ze hebben toen volledig legale vitamine-supplementen in beslag genomen, alhoewel die wellicht minder bekend zijn voor de Franse autoriteiten. Dit is de grootste reden waarom het de nodige tijd in beslag nam om alles goed in kaart te brengen.”

“Om alle twijfels weg te nemen, wil ik bevestigen dat er géén dopingsubstanties gevonden zijn. Daarnaast wil ik ook een ander gerucht uit de wereld helpen. Tijdens de recente Ronde van Frankrijk en alle andere wedstrijden, heb ik nooit de hulp ingeroepen van eigen assistenten of stafleden die ik miste binnen de ploeg. Ik heb en had nooit iets te verbergen.”

“Gisteren heb ik mij bij een oproep van de Franses autoriteiten vrijwillig gemeld en heb ik alle vragen met naar eerlijkheid beantwoord. Daarom is het noodzakelijk te benadrukken dat ik niet het onderwerp ben van de beschuldigingen van de autoriteiten. Ik ben en zal altijd bereid zijn om twijfels van de openbare aanklager op te verduidelijken, zoals ik maandag en dinsdag heb gedaan.”

“Ik ben bereid om dit op vrijwillige basis te blijven doen, totdat deze situatie is opgehelderd. Ik heb nooit doping gebruikt en geen van de aangetroffen substanties die door de gendarmerie zijn gevonden, zijn illegaal. Ik ben altijd een cleane atleet geweest met een feilloos bloedpaspoort”, aldus Quintana.

