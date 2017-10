Ploeg van Wout van Aert wint strijd om handtekening van Belgisch talent 14u27 0 Photo News Wielrennen Senne Leysen rijdt volgend jaar voor Veranda's Willems-Crelan. Dat heeft de wielerformatie vandaag bekendgemaakt.

"Op het wereldkampioenschap in Bergen eindigde ik op een zesde plaats in de tijdrit bij de U23", reageerde Leysen. "Dit toont aan dat ik heel wat capaciteiten heb als tijdrijder en ik wil me hier verder in gaan specialiseren. Ook in de kortere rittenwedstrijden en het klassieke werk wil ik stappen voorwaarts zetten. Daarvoor is Veranda's Willems-Crelan de ideale ploeg."



"Senne Leysen kan op heel wat terreinen uit de voeten en heeft onder andere tijdens het wereldkampioenschap bij de U23 te Bergen bewezen dat hij een uitstekende tijdrit in de benen heeft", vertelde sportief manager Nick Nuyens. "Zo eindigde hij als regerend Belgisch kampioen tijdrijden op een knappe zesde plaats. Senne is met zijn 21 jaar nog een jonge renner en zal bij onze ploeg de tijd krijgen om stappen voorwaarts te zetten. We kijken ernaar uit om hem te begeleiden in de volgende stappen van zijn carrière."





BELGA