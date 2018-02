Ploeg van Wout van Aert krijgt in extremis wildcard voor de Strade Bianche GVS

16 februari 2018

14u54 84 Wielrennen Goed nieuws voor Wout van Aert. Veranda’s Willems-Crelan, h et team van de drievoudige wereldkampioen veldrijden, heeft in extremis een wildcard gekregen voor de Strade Bianche.

Aanvankelijk mocht Veranda’s Willems-Crelan niet starten in de Italiaanse eendagskoers. Het was een domper voor Van Aert, die zich in Toscane had willen meten met de absolute top van het peloton. Dat kan nu tóch, want organisator RCS stuurde zopas een persbericht de wereld in met de mededeling dat de Belgische formatie in extremis een extra wildcard overhandigd krijgt. Teammanager Nick Nuyens wist het nieuws al langer, maar mocht niets lossen want RCS wilde zelf met de primeur naar buiten komen.

De Strade Bianche wordt verreden op zaterdag 3 maart. In totaal staan er 21 teams aan de start, goed voor een totaal van 147 renners. Onder andere Michal Kwiatkowski, Peter Sagan en Greg Van Avermaet behoren tot het kransje topfavorieten. Ook de Omloop blijft op het programma van Van Aert staan.