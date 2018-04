Ploeg van Goolaerts verwerkt drama in groep: "Iedereen is enorm aangeslagen" Redactie

09 april 2018

16u12

Bron: Sporza 2 Wielrennen De staf en renners van Verandas Willems-Crelan zijn na Parijs-Roubaix samen naar een hotel getrokken en hebben daar op extra nieuws over Michael Goolaerts gewacht. Dat zegt Ward Callens, de woordvoerder van het team, aan Sporza.

Na zijn valpartij werd het al snel duidelijk dat het ernstig gesteld was met de gezondheidstoestand van Goolaerts. De 23-jarige renner werd ter plaatse gereanimeerd, overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel, maar daar overleed hij 's avonds.

Callens geeft aan dat het nieuws over de toestand van Goolaerts pas na Parijs-Roubaix werd bekendgemaakt aan de renners. "Het was niet makkelijk om een juiste manier te vinden om met het nieuws om te gaan", aldus Callens.

"We zijn met de renners die Parijs-Roubaix gereden hebben en de staf naar een hotel gegaan en daar hebben we in groep gewacht op meer nieuws. We hebben dan die spijtige aankondiging moeten doen. De eerste klap is in groep verwerkt."

Brabantse Pijl

"Gisteren is iedereen dan naar huis gegaan en ik denk dat ze het drama dan individueel verwerkt hebben. Voorts moeten we intern bekijken hoe de volgende dagen zullen verlopen. In principe rijden we woensdag de Brabantse Pijl, maar het is natuurlijk niet gemakkelijk. Ik kan nog niet zeggen of we zullen starten. Iedereen binnen het team is enorm aangeslagen, het is een enorme klap geweest."