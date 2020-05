Ploeg Greg Van Avermaet stopt er eind dit jaar al mee ODBS

12 mei 2020

18u58 0 Wielrennen CCC stopt eind dit seizoen als wielersponsor, een jaar vroeger dan voorzien. Dat schrijft L’Équipe. De Poolse schoenenfabrikant zit door de coronacrisis in zwaar financieel vaarwater. De renners, waaronder Greg Van Avermaet, hadden al ingestemd met een salarisverlaging van 50% om dit seizoen nog uit te kunnen rijden. Jim Ochowicz, de Amerikaanse manager, is op zoek naar een nieuwe sponsor.

Vorig jaar had CCC een deel van BMC overgenomen na het overlijden van de Zwitser Andy Rihs, baas van de Amerikaanse fietsenmaker, in april 2018. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet bleef trouw aan Ochowicz en vormde samen met Trentin en Zakarin de as van het team. “Als Ochowicz via het investeringsbedrijf Continuum Sports Management zijn World Tour-licentie wil behouden, moet hij heel snel een nieuwe sponsor aan boord krijgen om aan de UCI-voorwaarden te voldoen”, schrijft l’Équipe nog.

CCC is naast Van Avermaet ook het team van onze landgenoten Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck en Nathan Van Hooydonck.