Ploeg Campenaerts moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

28 september 2020

21u17 1 Wielrennen Donkere wolken pakken samen boven NTT Pro Cycling. De gelijknamige hoofdsponsor van de wielerploeg, NTT, heeft laten weten dat het stopt met de financiering van het team. De Japanse telecomonderneming is ook de hoofdsponsor van de Olympische Spelen in Tokio. Het uitstel naar 2021 heeft het bedrijf veel geld gekost, waardoor ze afzien van de sponsoring van de ploeg.

Het team laat weten dat het hard op zoek gaat naar een nieuwe geldschieter – al is dat in een coronajaar lang niet evident. Dat zou vooral slecht nieuws zijn voor Victor Campenaerts (28). De werelduurrecordhouder rijdt nog maar één jaar voor de ploeg, maar tekende een overeenkomst voor één seizoen plus een optie voor twee extra jaren als de ploeg blijft bestaan. Mocht dat niet lukken, komt zijn contract dus te vervallen.

“Ik hield er al rekening mee, omdat het goede nieuws uitbleef”, vertelt Campenaerts. “Mijn manager legde de voorbije periode al een aantal contacten, maar tot dusver liepen die sporen allemaal dood. Dit is heel jammer. Het is geen toffe periode voor mij.”

Zeker de timing van het nieuws is een opdoffer. Campenaerts: “Zo diep in het seizoen is een groot probleem. Veel ploegen zitten vol of hebben geen budget meer. Ik hoop nog altijd dat de ploeg een nieuwe sponsor vindt, maar het is nu al vijf na twaalf.” Toch weigert de tijdritspecalist de moed te laten zakken. “Ik heb vertrouwen dat ik volgend seizoen nog in het profpeloton rij”, aldus Campenaerts, die dit weekend van start gaat in de Giro. “Een goeie Ronde van Italië: dat heb ik zelf in handen. Stel dat ik de roze trui pak in de openingstijdrit... (blaast) Misschien is er dan een Belgische sponsor zot genoeg om een World Tour-team te sponsoren. En als dat niet lukt, is het tenminste goeie reclame voor mezelf. Of deze situatie remmend of net motiverend werkt? Ik kan zulke zaken meestal redelijk goed van mij afzetten. Ik rij natuurlijk liever zonder zorgen, maar ik kan ook presteren zonder besognes aan mijn hoofd.”

Naast de Belg is ook de toekomst van onder Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren. (BA)