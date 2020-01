Pistier Moreno De Pauw stelt wielerpensioen nog even uit Redactie

18 januari 2020

13u38 0 Baanwielrennen Moreno De Pauw (Sport Vlaanderen-Baloise) breit nog een kort verlengstuk aan zijn actieve wielercarrière. De 28-jarige Waaslander zal van 23 tot 28 januari ook de Zesdaagse van Berlijn afwerken, aan de zijde van landgenoot Bryan Boussaer. Aanvankelijk was voorzien dat De Pauw er na de Zesdaagse van Bremen een punt zou achter zetten.

“Dinsdag 28 januari is het weliswaar definitief gedaan met koersen”, bevestigde De Pauw. “Van de organisatoren in Berlijn kreeg ik nog een uitnodiging in de bus. Die kon ik toch moeilijk naast mij neerleggen? Het zal mijn allerlaatste zesdaagse worden. Daarna is het definitief gedaan met mijn loopbaan als wielrenner.”

De Pauw bleef na de Zesdaagse van Gent wel nog steeds in de weer. “Conditioneel sta ik top. Na Gent bleef ik immers zeer actief. Ik reed intussen nog drie zesdaagsen, de laatste was die van Bremen aan de zijde van de Duitser Leon Rhode, en werkte de 100 kilometer van Kopenhagen af. Ik wil in Berlijn nog eens echt knallen. En ik heb aan Bryan Boussaer een goede compagnon. Ik heb ondertussen al enkele proeven afgelegd om politie-inspecteur te worden. Het gaat de goede kant uit. Voorts help ik in de slagerswinkel van mijn echtgenote in Sint-Niklaas. Ik heb geen schrik om in een zwart gat te vallen. Van mezelf vind ik dat ik een mooie carrière heb uitgebouwd. Het is mooi geweest, tijd voor andere dingen.”