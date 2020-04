Pinot zag beide ouders getroffen door het coronavirus: “Elke ochtend bang dat er ‘s nachts iets ergs gebeurd was” SVBM

20 april 2020

16u28

Bron: L'Equipe 0 Wielrennen Voor Thibaut Pinot kwam het coronavirus wel erg dichtbij. Zijn geboortedorp Mélisey - vlak bij de Vogezen - is zwaar getroffen door het virus. Ook de ouders van Pinot geraakten besmet, en dat zorgde voor veel stress bij de Franse renner.

Pinots vader was nog maar pas herverkozen tot burgemeester van het dorp, toen hij enkele dagen later getroffen werd door Covid-19. Vier dagen later had het virus ook de moeder van Pinot te pakken. “Mijn ouders geraakten op hetzelfde moment besmet en twintig dagen later zijn ze nog steeds ziek, dus het virus hakt er zwaar in”, vertelt de klimmer van Groupama-FDJ in een uitgebreide babbel met L’Equipe.

Vorige week werd vader Pinot opgenomen in het ziekenhuis, intussen is hij weer thuis. Ook de renner was bang om zelf besmet te worden. “Een kwart van een dorp van zo'n 2000 inwoners geraakte besmet, dus wanneer ik boodschappen ging doen, was het vingers kruisen dat ik het virus zelf niet te pakken kreeg.”

In de Franse sportkrant getuigt de voormalige winnaar van de Ronde van Lombardije over de stress die de situatie hem bezorgde. “Ik probeerde mijn ouders elke dag door het raam te zien, wanneer ik hen brood en de krant kwam brengen. Ze moesten op een of andere manier sociaal contact blijven houden. Wanneer ze er het ergst aan toe waren, was ik elke ochtend bang dat er ‘s nachts iets ergs gebeurd was. Vol stress ging ik naar hun huis. Ik wachtte voor het raam en wanneer ze tevoorschijn kwamen, was ik opgelucht.”

Uitgestelde Tour

Vorig seizoen was Pinot een van de betere klimmers in de Ronde van Frankrijk, misschien wel de sterkste. Tot hij in tranen moest opgeven met een spierblessure. De Tour van dit jaar werd intussen uitgesteld tot 29 augustus. Een opluchting voor Pinot, die net als alle andere Franse renners niet buiten mag trainen tot minstens 11 mei. “Hoe verder de Tour ligt, hoe beter voor ons. Het neemt wat druk weg.”

De Fransman beseft dat het lastig zal zijn om op hoogtestage te trekken, dus zal hij zich wellicht in de Vogezen voorbereiden op La Grande Boucle. Een gelijkaardig programma dat Pinot volgde in aanloop naar de Vuelta van 2018, waar hij twee etappes won. “In het verleden heeft die aanpak blijkbaar succes opgeleverd.”

Het valt nog af te wachten of de Tour effectief doorgaat dit seizoen, maar het zal een huzarenstukje worden om alles in goede banen te leiden. “Iedereen zal mondmaskers moeten dragen: renners, ploegpersoneel, supporters, journalisten... Misschien worden we allemaal getest, maar de gezondheid van iedereen 100% garanderen, wordt heel moeilijk.”

Een bijkomend probleem in het wielrennen en de sportwereld tout court is het gebrek aan dopingcontroles. Net als enkele collega’s, waaronder Romain Bardet, maakt Pinot zich zorgen om de stilgevallen strijd tegen doping. De ritwinnaar in de Tour van vorig jaar is naar eigen zeggen al sinds oktober niet meer gecontroleerd. “Dat is al een hele tijd geleden. Ik hoop dat er snel weer getest kan worden, want dit is geen goede situatie voor de renners die alles clean willen doen”, besluit Pinot.