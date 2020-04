Phils dream team: Gilbert selecteert favoriete ploegmaats doorheen carrière, waaronder twee ex-Tourwinnaars SVBM

06 april 2020

12u00

They come and they go. In 18 jaar bij de profs heeft Philippe Gilbert al veel ploegmaats de revue zien passeren. De winnaar van vier van de vijf monumenten selecteerde zijn 'dream team', samengesteld uit de favoriete teamgenoten doorheen zijn carrière.

Gilbert kreeg van Cyclingnews de vraag om zijn droomploeg te vormen. De renner van Lotto-Soudal mocht zeven renners selecteren, geen makkelijke opdracht. “Het was ongelooflijk moeilijk”, vertelt Gilbert, die naar eigen zeggen renners heeft gekozen omwille van hun toewijding en karakter naast de fiets. “Ik heb met geweldige coureurs gereden en bij de beste teams van de wereld, maar ik heb geprobeerd om een selectie te maken van renners die voldoen aan bepaalde criteria. Maar ze moeten natuurlijk ook wereldklasse zijn in hun werk: of het nu een sprinter, klassementsrenner of knecht is.”

Bradley Wiggins

Beginnen doet Phil met een naam als een klok. Bradley Wiggins heeft een palmares bij elkaar gereden om U tegen te zeggen, maar zette zijn eerste profstapjes als ploeggenoot van Gilbert bij FDJ. “Toen wist ik natuurlijk niet dat hij later de Tour zou winnen, maar je kon al zien dat hij een enorm grote motor had.”

Onze landgenoot heeft ook twee sappige anekdotes die het speciale karakter van de Brit blootleggen. “Je moet je voorstellen: in die tijd kenden we nog geen emails of WhatsApp, dus gebeurde de communicatie via fax. Soms deed Bradley alsof hij de fax niet gekregen had en kwam hij gewoon niet opdagen voor een koers. Hij gaf nooit een uitleg, maar evengoed kon hij de volgende koers hypergemotiveerd aan de start staan. In de Ronde van de Toekomst waren we eens een hele dag voor hem op kop aan het rijden. Plots kregen we bericht van de ploegleider dat Wiggins naast hem in de auto zat. Hij was gewoon afgestapt zonder iets te zeggen.”

André Greipel

De topspurter in het gezelschap. Goed voor 156 overwinningen, waaronder 22 in grote rondes. Gilbert kan bij het uitzoeken van zijn dream team niet om de Gorilla heen. “Sommigen bekritiseren hem omdat hij te lief is in de sprints, maar André is altijd respectvol geweest voor de renners en staf rondom hem. En dat niet alleen, hij werkt altijd keihard.”

Gilbert vertelt dat hij bij Lotto een erg goede bondgenoot had aan de Duitser. “Zelfs wanneer we voor hem werkten, ging hij nog naar de volgwagen om bidons op te halen. Ik heb met verschillende sprinters in de ploeg gereden - en ik noem geen namen - die wanneer ze twee centimeter in de wind reden, begonnen te klagen. Zo was Greipel niet. Hij gaf altijd alles en wou ook iets teruggeven voor het harde werk. André was altijd een trouwe ploegmaat.”

Christophe Detilloux

Christophe wie? Voor het grote publiek doet Christophe Detilloux niet meteen een belletje rinkelen, maar voor Philippe Gilbert was zijn landgenoot een belangrijke factor in het begin van zijn carrière. “Een dream team samenstellen is niet gewoon de bekendste namen uit je telefoonlijst selecteren. Detilloux was een van de eerste renners die op mijn advies naar een ploeg kwam, bij FDJ. Hij woonde dichtbij, dus ik zou er een goede trainingsmaat aan hebben. Bovendien had hij veel ervaring. Christophe had alles van een solide ploeggenoot en is een goede vriend geworden.”

Mario Aerts

Gilbert neemt ook Mario Aerts, nu ploegleider van Phil bij Lotto-Soudal, op in zijn droomploeg. En dat is niet gewoon om goede punten te scoren. “Mario is altijd een inspiratie voor mij geweest toen ik jong was. Hij was een stijlvol renner en enkele jaren mijn ploegmaat bij Lotto. Aerts was er altijd voor mij en we hebben samen veel overwinningen behaald. In die jaren was hij een uitstekende wegkapitein.”

Cadel Evans

De tweede voormalige Tourwinnaar in het lijstje. Cadel Evans reed zowel bij Lotto als bij BMC aan de zijde van Gilbert. “Cadel is altijd een speciale geweest. Soms had hij stress, bijvoorbeeld in grote rondes. Het was niet altijd gemakkelijk, simpelweg omdat hij wilde winnen.” Het duo reed samen de Vuelta in 2009, waar Gilbert het WK voorbereidde. “Voor het eerst ging ik naar het wereldkampioenschap met de ambitie om te winnen. Voor Cadel was dat WK dan weer een thuiskoers, hij woonde toen in Zwitserland. We hadden dus hetzelfde doel, maar in de Vuelta werkten we samen. Hij eindigde op het podium, ik kwam net tekort voor een etappezege.”

Op het WK in Mendrisio ‘vlogen’ Evans en Gilbert. “We zaten samen in de kopgroep. Natuurlijk was ik teleurgesteld omdat ik niet won, maar het was een troost dat Cadel de regenboogtrui pakte.” Enkele weken later was Gilbert zelf aan het feest in de Ronde van Lombardije. “Evans offerde zich op voor mij door mijn aanval in te leiden. De meeste renners die net wereldkampioen geworden zijn, zouden aan zichzelf denken. Niet Cadel, hij was de perfecte teamspeler. Wanneer je de regenboogtrui voor jou ziet werken, geeft dat vleugels.”

Iljo Keisse

Gilbert liep Keisse tegen het lijf tijdens zijn periode bij Deceuninck-Quick.Step. De Waal noemt Keisse niet enkel een van de sterkste knechten van het peloton, maar ook een van de slimsten. “Het grootste deel van zijn werk doet hij wanneer de uitzending nog niet begonnen is. Deceuninck-Quick.Step heeft altijd veel mannen in de finale, maar dat kan enkel omdat Iljo hen zo lang uit de wind zet. Hij is redelijk stil, maar hij kent zijn job. Iljo staat er altijd. Een beetje zoals Luke Rowe bij Ineos, alleen wordt Keisse - helaas voor hem - niet zo goed betaald.”

Jelle Vanendert

Last but not least: Jelle Vanendert. De Limburger krijgt het laatste plekje in het dream team van Gilbert. De twee kennen elkaar al sinds het prille begin van hun loopbaan. “Ik heb met hem samen gereden bij FDJ en Lotto. Eigenlijk is hij op voorspraak van mij naar FDJ gekomen. We koersten veel samen, maar onze band werd pas echt sterk bij Lotto, waar we ook naast de fiets vrienden werden.”

Lotto won in de Tour van 2011 drie ritten, telkens met een andere renner. Gilbert pakte het geel in de openingsetappe naar de Mont des Alouettes, Greipel sprintte naar zijn eerste Touretappe in Carmaux. De kers op de taart volgde op Plateau de Beille, waar Vanendert een bergrit naar zijn hand zette. “We hadden een geweldig seizoen samen. Ik wilde Jelle meenemen naar BMC, maar het is er nooit van gekomen. Nochtans heb ik elke keer hij einde contract was, geprobeerd.”