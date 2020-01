Philipsen nadat hij net naast winst grijpt: “Benen konden niet meer harder aan het eind” JDK

21 januari 2020

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) moest in de eerste rit in de Tour Down Under maar nipt de duimen leggen tegen Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step). Onze landgenoot is tevreden, “maar het had nog net iets beter gekund”, zo verklaarde hij aan onze man ter plaatse.