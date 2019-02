Philipsen mag zijn ding doen in Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne: “Zoals Jasper de Paterberg opvliegt...speciaal” Bart Audoore in Portugal

25 februari 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Jasper Philipsen mag komend weekend helemaal zijn ding doen. Opvallend, toch? Want hoeveel ­gasten van 20 jaar kunnen zeggen dat ze bij hun debuut in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne meteen alle vrijheid krijgen van hun ploeg?

«Wat ik mag verwachten?» Jasper ­Philipsen moet een keer nadenken over de vraag. Zijn eerste klassieke voorjaar wordt «een ontdekkingstocht», zegt hij. «Ik weet niet of ik iets ga kunnen laten zien. In Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen of Roubaix zeker niet, dat zal te hoog gegrepen zijn. Maar in een koers als Nokere hoop ik toch mee te spelen.»

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN