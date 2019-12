Philipsen klaar voor tweede profjaar: “Ik wil wel doorbreken dit seizoen, maar dat is niet zo simpel” BA/MXG

17 december 2019

18u45 9 Wielrennen Vorig seizoen maakte het grote wielerpubliek kennis met Jasper Philipsen. De nog altijd maar 21-jarige Limburger won meteen z'n eerste WorldTour-koers en toonde z’n potentieel in de Tour als sprintloods voor Alexander Kristoff. Philipsen staat aan de vooravond van z’n tweede jaar bij UAE Emirates en bereidt zich in Benidorm voor op z’n tweede jaar bij de profs: “Voor de klassiekers moet ik m’n motor nog wat uitbreiden, maar ik voel me wel klaar voor de sprints.”

Het ging meteen hard vorig jaar voor Philipsen. In de Tour Down Under won de jonge Belg, door diskwalificatie van Ewan, al meteen een rit: “Je steekt natuurlijk graag de handen zelf in de lucht, het gevoel van winnen is anders, en daar zou ik graag volgend seizoen echt van proeven.” Ook in 2020 wil Philipsen meteen top zijn in Australië: “Daar zal ik zeker m’n eigen kans mogen gaan in de sprints”.

25 keer top-10

Philipsen eindigde in z’n eerste profjaar 25 keer in de top-10 en kon zich vaak mengen in massasprints: “Ik ben er vaak kortbij geweest, maar het is nu noodzaak om die ereplaatsen om te zetten in overwinningen. Dat wordt de grote uitdaging van volgend seizoen.” Daarvoor krijgt Philipsen nu wel wat meer kansen. “Ik denk wel dat ik dit jaar meer ruimte heb om m’n eigen ding te doen, en ik zelf enkele keren zal worden uitgespeeld. Het is leuk dat ik dat vertrouwen krijg van de ploeg.” De jonge Limburger is dus ambitieus, maar beseft dat de stap naar overwinningen niet makkelijk is: “Ik wil wel doorbreken dit jaar, maar dat is niet zo simpel.”

Philipsen maakte ook de grote lijnen van z’n programma voor volgend jaar bekend: “Na Australië ga ik me voorbereiden op de klassiekers. Dan neem ik wat gas terug om me voor te bereiden op de Ronde van Zwitserland en het nationaal kampioenschap. Op het einde van het jaar pik ik dan normaal nog de Vuelta mee.” Afspraak dus op 21 januari, Down Under.