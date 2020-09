Philipsen hoopt in navolging van Pogacar zijn 2020 op te fleuren in het BK: "Had Tadej nog gezegd dat hij goede Tour zou rijden" Marc Ghyselinck

22 september 2020

12u06 0 Wielrennen "Ik heb Tadej Pogacar zondagavond een bericht gestuurd om hem te feliciteren en hij heeft meteen geantwoord. Dat vind ik toch wel straf, want ik vermoed dat zijn telefoon roodgloeiend stond." Dat zegt Jasper Philipsen (22), de toekomstige ex-ploegmaat en leeftijdsgenoot van de nieuwe Tourwinnaar. Philipsen zelf probeert vandaag het BK te winnen. Al zal dat na een paar valpartijen niet meevallen.

Het is, in tegenstelling tot Tadej Pogacar, nog niet het jaar geweest van Jasper Philipsen. De jonge sprinter moest eerst een trainingskamp in Girona onderbreken nadat hij door een auto was aangereden. Vervolgens crashte hij hard tijdens het Europees kampioenschap eind augustus in Plouay.

"Mijn rug en mijn heup zijn twee keer redelijk goed geraakt", zegt Philipsen. "Gelukkig heb ik daar geen last van op de fiets. Ik zal het dus niet als een excuus gebruiken."

Voldoende hersteld?

Hij wil vandaag Belgisch kampioen worden - "het is een parcours dat me ligt" -, maar een optimale voorbereiding is anders. Komt daarbij: vorige week moest hij hard werken om Diego Ulissi aan de eindzege in de Ronde van Luxemburg te helpen. Wat lukte. "Ik moet afwachten of ik goed hersteld ben. Ik wil toch meedoen in de finale van het BK. Ik vind dat een mooie trui om te hebben."

Het was ook om andere redenen een zware Ronde van Luxemburg. Organisatoren namen het blijkbaar niet nauw met de veiligheid en op dag twee kwam er zelfs een rennersstaking van.

"In de eerste etappe al merkten we dat het niet oké was. De wegen waren niet afgesloten voor het verkeer. Een auto reed voor de wedstrijd uit, om het verkeer aan de kant te zetten. Dat werkte niet. We moesten de hele tijd auto's ontwijken. In de vierde rit stond, in volle afdaling, een vrachtwagen geparkeerd in een bocht. Daar zijn renners gevallen." Dat het zo echt niet kan, zegt Philipsen. "Ik wil toch nog graag tien of vijftien jaar coureur zijn. En liefst in zo veilig mogelijke omstandigheden."

Er was de voorbije weken ook wel goed nieuws voor Philipsen. Vanaf volgend jaar wordt hij een ploegmaat van Mathieu van der Poel en van Tim Merlier bij Alpecin-Fenix, de ploeg van de broers Philip en Christophe Roodhooft.

Dat is geen WorldTour-ploeg, in tegenstelling tot UAE. Toch is Philipsen overtuigd dat hij de goede keuze heeft gemaakt. "WorldTour klinkt wel mooi, maar ik zal ook veel mogelijkheden krijgen om op het allerhoogste niveau te koersen. Ik wil er ook achter komen hoe ik het meest rendeer, als klassieke coureur of als sprinter. Ik zal genoeg ruimte krijgen, naast Mathieu van der Poel en Tim Merlier, om mooie koersen te rijden."

Een gevoel

En dus neemt Philipsen binnenkort afscheid van UAE, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogacar, die hij nog kent uit de jeugdreeksen en die twee jaar zijn ploegmaat was. "We kennen elkaar zeer goed. Ik had hem voor de Tour nog gezegd dat ik voelde dat hij een goede Tour zou rijden. Terwijl Roglic viel in de Dauphiné en Bernal opgaf met rugklachten, groeide hij alleen maar. Ik vond het al fantastisch dat hij twee ritten won en tweede stond in het klassement. Die tijdrit, dat had ik niet verwacht. Ik heb hem zondag gefeliciteerd. Hij antwoordde meteen. Dat is straf. Dat toont maar dat hij een heel gewone, toffe gast is."

