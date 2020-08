Philipsen (gebroken tand) en Meurisse (schaafwonden) moeten EK-strijd staken na val in peloton JDK/DMM

26 augustus 2020

15u18 0 Wielrennen Voortijdig einde van het EK wielrennen in Plouay voor Jasper Philipsen (22) en Xandro Meurisse (28). Onze twee landgenoten kwamen bij een passage aan de streep ten val in het peloton en moesten opgeven.

Massale val in het peloton op iets meer dan 50 kilometer van de finish in Plouay. Bij een passage aan de aankomst gingen twee Belgen tegen de vlakte. Xandro Meurisse en Jasper Philipsen waren de laatste twee landgenoten in het rijtje. “Het ging op een bepaald moment heel hard in het peloton. De hele ploeg zat op een lint", klinkt het bij Philipsen en Meurisse in koor.

Van voortrijden was geen sprake meer. Meurisse vertelde aan onze man ter plaatse dat hij op zijn hoofd viel en er nog iemand in zijn rug reed. De schade bij de West-Vlaming zou al bij al meevallen. Philipsen is dan weer flink geschaafd aan de rechterkant van zijn lichaam. De renner van UAE-Team Emirates zou ook een stukje tand kwijtgespeeld zijn bij de val. Op het eerste gezicht zou er bij Philipsen noch Meurisse sprake zijn van breuken.

Lees ook:

De testcase van Van Avermaet en Naesen in Plouay: “Afspraak, Oli: ik de Ronde, jij al de rest?”