Philippe Gilbert vreest economische gevolgen van coronacrisis: “Mijn fietsenzaak in Monaco heeft het moeilijk” JDK

27 maart 2020

21u02 2 Wielrennen Als de Tour straks niet wordt gereden, vreest Philippe Gilbert voor een zware impact op de wielersponsoring. “Veel sponsors investeren in het wielrennen louter en alleen voor de Tour”, klonk het tijdens een Facebook live op Sporza.

“Voor Poolse of Amerikaanse geldschieters betekent een zege of een ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen of andere klassiekes bijvoorbeeld niets. In de Tour is die publiciteit onbetaalbaar.” Volgens Gilbert, die net als zijn ploegmaats een deel van hun loon laat vallen, zijn het economisch zeer woelige tijden. “Ik weet waarover ik spreek. Ook ‘The Bike Shop’, mijn eigen fietsenzaak in Monaco, heeft het moeilijk. En dat is maar een kleine onderneming, met twee werknemers. Op dit moment staat de rekening op nul, terwijl we wel kosten blijven maken. Wellicht moet ik er zelf geld inpompen. Als dit nog zes maanden aansleept, zijn we zeker failliet.”

Gilbert schetste ook even de lockdown-situatie in Frankrijk. “Eén uur per dag mag ik naar buiten, weliswaar binnen een perimeter van maximum één kilometer van mijn woonst. Ik doe mijn best, help de kinderen wat met hun schoolwerk, maar voor de rest heb ik weinig om handen.” Vrijdag trainde hij amper veertig minuten. “Mijn motivatie brandt op een laag pitje. Zonder kalender is het niet makkelijk en heeft het weinig zin om kilometers te malen.”