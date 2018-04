Philippe Gilbert voelt zich klaar om gooi te doen naar record in Amstel: "Ik verwacht een mooie strijd" Redactie

13 april 2018

20u27

Bron: Belga 0 Wielrennen Vier keer staat de naam van Philippe Gilbert al op de erelijst van de Amstel Gold Race. Zondag kan hij met een vijfde overwinning (na 2010, 2011, 2014 en 2017) de Nederlander Jan Raas evenaren als recordhouder, maar daar ligt de renner van Quick.Step Floors niet wakker van.

"Ik start zondag zoals altijd met de ambitie om te winnen. Ik weet dat ik met een vijfde zege naast Raas kom, maar dat houdt mij nu niet bezig. Zo'n statistieken zijn mooi als je later terugkijkt op een carrière. Maar nu ben ik gewoon gefocust op de wedstrijd", zegt hij tijdens een persmoment in Lanaken, waar de ploeg zich voorbereidt.

Gilbert ging dit voorjaar vol voor "strive for five". Met die de hashtag duidde de renner op sociale media aan dat hij mits winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix de vijf "monumenten" (met ook de Ronde, L-B-L en Lombardije) op zijn palmares zou hebben. Dat doel mislukte, hij won geen van beide klassiekers, maar Gilbert laat het niet aan zijn hart komen.

"Ik heb het geprobeerd, de lat lag hoog en ik was er kort bij. Het is jammer genoeg niet gelukt maar het zij zo. Nu kijk ik vooruit", zegt Gilbert. "Ik ben goed gerecupereerd van Parijs-Roubaix. Ik voel me klaar voor zondag. Er zijn wat aanpassingen aan het parcours gebeurd, het wordt wat lastiger om te controleren in de finale. Maar ik verwacht een mooie strijd."

Quick.Step Floors brengt zondag naast Gilbert onder meer Pieter Serry (vierde in de Brabantse Pijl), Ronde van Vlaanderen-winnaar Niki Terpstra en de Fransman Julian Alaphilippe in stelling. Die laatste werd al eens zesde en zevende in de Amstel en kan zondag een belangrijke rol spelen, weet Gilbert. "Julian is in een grote vorm. Dat heeft hij in de Ronde van Baskenland (met twee ritzeges, red) bewezen. We brengen een goeie ploeg aan de start, al heb ik met deze groep nog niet veel gereden. Hopelijk kunnen we opnieuw scoren want de Amstel blijft toch een van de mooiste wedstrijden op de kalender."

Julian Alaphilippe heeft genoeg van tweede plaatsen

Julian Alaphilippe geldt als een van de grootste (klim)talenten in het peloton. De Fransman heeft op zijn 25ste al een rist mooie ereplaatsen verzameld in de klassiekers, maar wacht nog steeds op die ene uitschieter. Zondag hoopt hij in de Amstel Gold Race de lacune op te vullen.

Dat de Fransman in vorm is, bewees hij eerder deze maand in de loodzware Ronde van het Baskenland. Hij won er de eerste en tweede etappe. Bij Quick.Step Floors kijkt men zondag naar hem en (uiteraard) viervoudig winnaar Philippe Gilbert om in Nederlands-Limburg een gooi te doen naar de zege.

"Wij hebben een sterke ploeg waarmee we zeker kunnen scoren. Ik verwacht een open koers waarin het belangrijk wordt om, voordat de finale losbarst, zo weinig mogelijk energie te verspillen. Na 250 km zal iedereen in de finale op zijn tandvlees zitten want de Amstel is een wedstrijd die door al het draaien en keren constante concentratie vereist. Het is zaak om in aanloop naar de finale zo zuinig mogelijk te rijden."

Alaphilippe staat voor de vierde keer aan de start van de Nederlandse klimklassieker. Bij zijn debuut in 2014 gaf hij op, maar daarna volgden twee keer een top tien (zevende in 2015, zesde in 2016). "Als je zesde en zevende wordt, dan kan je inderdaad ook winnen. Dat hoop ik toch. Zo lang het maar niet opnieuw een tweede plaats wordt. Daarvan heb ik er genoeg", lacht hij. Alaphilippe werd al tweede in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en de Waalse Pijl (2x).

Niki Terpstra kijkt na succesvol voorjaar uit naar wat rust

Met winst in de Ronde van Vlaanderen en E3 Harelbeke en een derde plaats in Parijs-Roubaix mag Niki Terpstra terugblikken op een heel succesvol voorjaar. Zondag moet de renner van Quick.Step Floors voor eigen publiek in de Amstel Gold Race nog een keer vol aan de bak alvorens een verdiende break volgt.

Voor Terpstra wordt het zijn eerste Amstel in vijf jaar. "In 2014 won ik Parijs-Roubaix en daarna kwam er zoveel op mij af dat het geen goed plan was om te rijden. De laatste twee jaren was ik out na valpartijen. Maar nu kon het weer. Ik start niet omdat ik bezig ben met een WorldTourklassement maar omdat het een mooie klassieker is, in eigen land bovendien. Ik hoop dat ik in de finale een rol kan spelen voor mijn ploegmaten."

Vandaag verkende Terpstra met de zes teamgenoten, bij wie viervoudig winnaar Philippe Gilbert, nog eens het parcours met zijn (licht) gewijzigde finale. "De verkenning is goed verlopen. We hebben lekker gefietst in een mooi weertje", legt hij uit. "De finale is een beetje anders, met wat mindere brede wegen waardoor het voor het peloton moeilijker wordt om te controleren. Maar voor een groot stuk is het nog hetzelfde rondje."

Veel kansen krijgt de 33-jarige Terpstra niet om voor eigen volk te koersen. Hij kijkt dan ook uit naar zondag. "Elke wedstrijd is natuurlijk anders maar het is altijd speciaal om in Nederland te rijden. Dit is er dé koers. Elk jaar staat er veel publiek langs de kant. Het gaat een mooie wedstrijd worden."

Na de Amstel last Terpstra een rustpauze in en mag de riem er even af. "Wat mijn programma voor het vervolg van het seizoen zal inhouden, daar heb ik nog niet echt zicht op. Ik heb alleen maar zicht op mijn pauze. Daar kijk ik naar uit."

Bob Jungels is na moeilijke seizoensstart klaar om zich te tonen

De Luxemburgse kampioen weet dat hij, ondanks zijn klimmersbenen, vooral voor viervoudig winnaar Philippe Gilbert en het Franse goudhaantje Julian Alaphilippe zal moeten werken.

"Met Phil en Julian hebben we twee grote favorieten in de ploeg voor de komende drie wedstrijden (met Waalse Pijl en L-B-L, red)", zegt Jungels. "Het belangrijkste is dat we als ploeg meespelen voor de overwinning. Verder is het moeilijk om een voorspelling te doen. Dat hangt af van hoe de benen voelen en hoe de wedstrijd zich ontwikkelt."

De 25-jarige Jungels is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Quick.Step. Dit voorjaar bracht, mede door pech, nog niet wat hij had verhoopt. "Ik kan niet zeggen dat het al een succes is geweest. Het begon niet slecht in de Ronde van de Algarve maar daarna werd ik in de Tirreno wat ziekjes. Dat was een ontgoocheling want die wedstrijd was een doel", legt hij uit. "Het virus speelde mij nog wat parten in de Ronde van Catalonië maar nu zit alles weer op schema. Woensdag heb ik na een paar weken training de competitie hervat in de Brabantse Pijl en ik voel me goed gerecupereerd. De focus ligt nu op de volgende doelen, te beginnen met de drie wedstrijden die er aankomen."

Na het drieluik Amstel/Waalse Pijl/Luik-Bastenaken-Luik richt Jungels zich op de Ronde van Frankrijk. "Daar zal ik normaal gezien kopman zijn en wil ik voor een goed klassement gaan. Ik hoop er even goed te presteren als in de voorbije twee Giro's (6e in 2016 & 8e in 2017, red). Het wordt een interessante test."

Wilfried Peeters ziet "100 procent gemotiveerde" Gilbert

Quick.Step Floors stapelt dit voorjaar de overwinningen op maar toch is de zegehonger nog niet gestild. Zondag hoopt de Belgische WorldTourploeg op nieuw succes in de Amstel Gold Race. Om niets aan het toeval over te laten, trok ploegleider Wilfried Peeters vandaag met zijn jongens op parcoursverkenning.

"Zo'n verkenning is traditie. Je doet nog eens de hellingen en dit jaar hebben we enkele jongeren die de Amstel nog niet hebben gereden. Maar routiniers als Philippe (Gilbert) moet je niets meer leren", legt Peeters uit.

Toch was de verkenning ook voor de viervoudig winnaar nuttig, aangezien de organisatie sleutelde aan de finale. "De afdaling naar Maastricht is veranderd, met een smal pad door de velden, en ook de aanloop naar de Bemelerberg is gewijzigd. Dat kan wat animo brengen in de finale. De organisatie zal veel moeilijker worden", meent de Quick.Stepploegleider. "Maar de Cauberg blijft net zoals vorig jaar op zo'n 30 km van de streep wel uit de finale, en dat maakt een verschil."

Philippe Gilbert heeft zondag een afspraak met de geschiedenis. Met een vijfde overwinning komt hij naast recordhouder Jan Raas. "Philippe heeft hier vier keer gewonnen en is op dit parcours wereldkampioen geworden. Hij is de man met de meeste ervaring. Het is nog even afwachten of hij Parijs-Roubaix volledig heeft verteerd, maar zijn motivatie is 100 procent. Hij is zeker een van de mannen om voor zondag naar voor te schuiven", gaat de 53-jarige Peeters verder.

Naast Gilbert heeft de ploeg met de Fransman Alaphilippe nog een kandidaat voor de zege in de rangen. "Julian is een winnaar, daar moeten we vanuit gaan", meent 'Fitte'. "Pieter (Serry) werd vierde in de Brabantse Pijl en kan zeker een rol spelen in de finale. We zullen hem nodig hebben. Met Niki (Terpstra) is het afwachten hoe hij de klassieker verteert. Hij kent het parcours uit het hoofd. We zullen zien welke rol hij voor zijn collega's kan vervullen."

Bij de concurrentie kijkt Wilfried Peeters vooral naar Lotto Soudal. "Er is Sky en Movistar maar de te kloppen ploeg wordt Lotto met Benoot en Wellens. In de Brabantse Pijl hebben zij laten zien dat ze heel goed op dreef zijn. Zij moeten de boel in handen nemen."