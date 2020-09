Philippe Gilbert viert comeback in Luxemburg: “Ik wil nog wat presteren dit jaar” Redactie

15 september 2020

12u48

Bron: Belga 0 Wielrennen Tijdens de eerste etappe van de Tour de France liep Philippe Gilbert een patellafractuur op. Amper een halve maand later hervat de oud-wereldkampioen opnieuw de competitie. Vanaf vandaag rijdt Gilbert de Ronde van Luxemburg. De ambitie? Geen druk, maar wel toeslaan als het kan.

"Ik heb sindsdien weinig kunnen trainen maar ik ben wel klaar voor de dienst. Als je me nu gaat vragen waar ik uitkom, dan kan ik daar geen antwoord op geven. Dat zullen de komende dagen wel uitwijzen. De conditie voor de Tour de France was zeer goed. Die kan nog niet helemaal weg zijn toch?", begon Philippe Gilbert voor de start van de openingsetappe in de hoofdstad van het Groothertogdom.

Hervatten na een breuk van de knieschijf. En dat amper een halve maand nadien. Het lijkt een hele prestatie.

"Het is natuurlijk beter geen breuk op te lopen maar ik omschrijf het als volgt; de knieschijf is geen echt belangrijk bot in het lichaam van een renner. Dus dat is geen probleem. Ik reed ondertussen wel al eens tochtjes van drie tot vier uur, maar die zijn niet zo intensief als in wedstrijd. Het is alvast beter dan niets", vervolgde Gilbert.

Sommige renners zouden na zo'n blessure toch wel een streep onder hun seizoen getrokken hebben. "Ik dus niet. Ik wil nog wat presteren dit jaar. Het seizoen is zo al zo kort. Er komen nog enkele prachtige klassiekers aan met de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daar put ik motivatie uit", meldde Gilbert.

De Ronde van Luxemburg dan. Met een Gilbert in topvorm een kolfje naar zijn hand.

"Dat is dus nu anders. Vandaag starten we met een heel korte rit. Een dikke drie uur. De aankomst is bergop. Een 'Gilbertfinish'. In topconditie was dit echt een etappe voor mij maar vandaag vat ik deze etappe aan met vele vraagtekens. Ik wil eerst starten en voelen. Gaat het, dan ga ik er natuurlijk vol voor. Ik werk vanaf heden naar het BK toe. Het WK liet ik bewust links liggen", besloot Gilbert.

Knieproblemen van Tim Wellens zijn verleden tijd

Naast Philippe Gilbert en de Duitser John Degenkolb hervat ook Tim Wellens de competitie. De Limburger kwam in aanloop naar de Tour de France zwaar ten val en werd geraakt aan de knieën. Wellens moest hierdoor noodgedwongen forfait geven voor de Ronde van Frankrijk, maar tekent nu wel present in de Ronde van Luxemburg.

“Ik ben blij terug te kunnen koersen. Ik heb het gemist. Ik verkende gisteren de streek al eens, een mooi gebied om in te fietsen. Mijn wonden zijn helemaal geheeld. Ik ben weer in orde, anders was ik hier niet gestart. Ik heb natuurlijk wel een poos pijn gehad en bleef een week van de fiets. Daarna begon ik de trainingsintensiteit stelselmatig op te bouwen. Ik trok zelfs enkele keren met Philippe Gilbert op. Het is niet zo dat we elke dag samen gingen fietsen maar onze paden kruisten elkaar toch soms wel”, meldde Tim Wellens voor de start van de openingsetappe.

Wellens komt in de Ronde van Luxemburg wedstrijdritme opdoen. Later volgt nog een mooi programma waarin hij zeker een rol van betekenis wil spelen.

“Ik rijd deze Ronde van Luxemburg inderdaad om er opnieuw wat in te komen. We zijn hier met een heel sterke ploeg en staan met gezonde ambitie aan de start. Het leuke aan deze wedstrijd is dat de etappes vroeg op de dag gedaan zijn. De kans om bij te trainen is er dus wel. Ideaal. Ik ga ook naar het WK, maar als helper. Daar heb ik geen problemen mee. Ik heb ook de benen nog niet om in die koers als topfavoriet naar voor geschoven te worden. Het komt er in eerste plaats op aan opnieuw in topconditie te komen en dan de focus te leggen op de klassiekers die nog volgen”, besloot Wellens.