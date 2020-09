Philippe Gilbert verteert comeback goed: “Ik wil dit seizoen minstens nog een koers winnen” Redactie

15 september 2020

15u53

Bron: Belga 0 Wielrennen Hoe zou Philippe Gilbert het er vanaf brengen tijdens zijn rentree in de Ronde van Luxemburg? Wel goed. De Waal finishte als 36ste, net na zijn ploegmakker Tosh Van der Sande. Hij kon zonder kleerscheuren de etappe beëindigen en kijkt verder uit naar wat komt in deze Ronde van Luxemburg.

“Ik ben zeer blij met deze dag die ik zonder problemen heb kunnen afsluiten. Er stond ook heel wat wind. Meer dan verwacht eigenlijk. Bovendien was het de hele dag heet. Dat mat ook wel een beetje af. Alles verliep goed. Er was een lange vlucht, maar in volle finale werd de kloof naar die mannen netjes gedicht”, verduidelijkte Gilbert na zijn eerste wedstrijd sinds zijn vroege exit uit de Tour.

De finale verliep vooral hectisch. “Logisch. Dit is de eerste etappe. Iedereen zit nog fris en is nerveus. Het parcours was ook chaotisch in aanloop naar de slotklim. Er stonden her en der zelfs auto’s geparkeerd. Ik zag jongens rakelings naast die obstakels heen vlammen tegen 70 per uur. Ikzelf wou geen enkel risico nemen en meteen een valpartij te allen tijde vermijden. Ik zat tijdens de laatste kilometer zowat in 30ste positie. Dat was eigenlijk te ver, maar ik had eerlijk gezegd toch niet de benen om te winnen.”

“De blessure aan de knie valt al bij al nog mee”, vervolgde de Lotto Soudalrenner. “Of er nog een Gilbertmoment mag verwacht worden in deze Ronde van Luxemburg? Sta ik hier met een normale conditie dan wel, maar nu betwijfel ik het wel. Ik ben in opbouw. Ik ben wel nog altijd hongerig. Ik wil dit seizoen minstens nog een koers winnen. In heel mijn carrière won ik in elk seizoen. Wel daar ga ik nu alles aan doen om dat nu ook te verwezenlijken”, besloot Philippe Gilbert.