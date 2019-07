Philippe Gilbert verlaat Deceuninck-Quick.Step en keert terug naar Lotto-Soudal JDK

07 juli 2019

13u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Philippe Gilbert keert na drie seizoenen (Deceuninck-)Quick.Step terug naar Lotto-Soudal. Dat vernam onze redactie uit goeie bron. Bij het team van John Lelangue en Marc Sergeant kan Gilbert een contract van liefst drie jaar tekenen. Dat is één jaar meer dan hij zelf voor ogen had. Een beter aanbod vanuit het WorldTourpeloton kwam er niet.

Het vertrek van Gilbert bij Deceuninck-Quick.Step is opmerkelijk, na drie succesvolle campagnes. Patrick Lefevere liet de nu 37-jarige Waal toe de ‘switch’ te maken van de Waalse naar de Vlaamse klassiekers. Gilbert bedankte met winst in de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019), waarmee hij twee belangrijke klassieke hiaten invulde op zijn al rijke palmares. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het. Gilbert zou zijn carrière afsluiten in zijn huidige team.

Tot Deceuninck-Quick.Step in de week vóór het BK in Gent zijn Tourkern bekendmaakte. Een selectie… zonder Gilbert. Die reageerde bijzonder ontgoocheld en sloot een verlengd verblijf bij Deceuninck-Quick.Step al snel uit. Gilbert maakt met Lotto-Soudal de keuze van zijn hart. Hij keert er terug op vertrouwd terrein, kent er het huis én het gros van zijn bewoners. Gilbert beleefde er van 2009 tot en met 2011 drie gloriejaren, met onder meer twee keer winst in de Ronde van Lombardije, etappezeges in Giro en Vuelta en, in zijn superseizoen 2011, het unieke ‘vierluik’ Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-B astenaken-Luik, de twee Belgische titels (weg en tijdrijden), de Clasica San Sebastian, de GP van Québec, een etappe en de gele trui in de Tour en de eindzege in de UCI WorldTour.