Philippe Gilbert: "Twee bidons missen en je koers is hier voorbij"

01 augustus 2020

07u34 0 Strade Bianche Het liefst wint Philippe Gilbert volgende week Milaan-Sanremo - zijn vijfde Monument, weet u wel. Maar als hij vandaag de Strade Bianche kan pakken, laat hij die kans niet liggen. "Elke koers kan de laatste zijn."

Eerst rijdt Gilbert de Strade Bianche, dan Milaan-Turijn (5 augustus). Hij heeft ze nodig om klaar te zijn voor Milaan-Sanremo. Maar ook omdat je niet te veel plannen moet maken, vindt hij. "Ik zal pakken wat ik kan. We leven in onzekerheid door corona. Dat geldt voor de sport nog meer. Je kunt niet zeggen dat sport essentieel is."

Gilbert komt uit zijn bubbel bij Lotto-Soudal. Op trainingskamp in de Vogezen had hij altijd dezelfde kleine groep van renners en personeel rond zich. Vandaag rijdt hij tussen 167 andere renners. Veilig of niet, hij heeft geen andere keuze. "Ik kan thuisblijven tot er een vaccin is. Maar ik verkies om mijn sport uit te oefenen, om mijn werk te doen."

Sanremo: onaanvaardbaar

Dat het vandaag een waanzinnige race wordt, voorspelt Gilbert. De hitte van augustus is helemaal anders dan de koelte van maart. Gilbert ging donderdag en vrijdag verkennen. "We reden 60 kilometer en dronken elk drie tot vier drinkbussen leeg. De ploeg zal zoveel mogelijk mensen langs het parcours zetten, om bussen aan te reiken. Als je er één of twee mist, kan je race voorbij zijn."

Volgende week in Milaan-Sanremo wordt het even warm. Organisator RCS zorgde deze week voor een bijkomende onaangename verrassing. Het aantal renners per ploeg wordt van zeven naar zes gebracht. Daardoor kan RCS twee ploegen extra laten starten.

"Daar zijn onaanvaardbare dingen gebeurd", zegt Gilbert. "Eén renner minder maakt een groot verschil. Je moet weten dat we al van acht naar zeven zijn gegaan in de grote klassiekers. Nu gaan we naar zes. Daarmee zitten we op de limiet. De volgende stap is dat we ermee ophouden om wielrennen als teamsport te zien. Dan wordt het weer een individuele sport. Minder dan zes renners, dan is ploegwerk niet meer mogelijk."

Vreemde winnaar

Gilbert keek gisteren ook al vooruit naar de Tour, die misschien wel een vreemde eindwinnaar oplevert. En wel hierom: "Iedereen beseft dat de kans reëel is dat de Tour Parijs niet haalt. Als iemand ziek wordt, dreigt de Tour te worden stilgelegd. Dat zal het gevecht voor de gele trui veranderen. Als de Tour misschien na tien dagen stopt, zal de kerel die dan geel draagt, de eindwinnaar zijn. De strijd voor eindwinst zal niet in de laatste drie dagen worden geleverd." (MG)

