Philippe Gilbert strandt na monstervlucht op 46 seconden van leiderstrui in Parijs-Nice: “De Turini was er teveel aan”



Joeri De Knop in Frankrijk

16 maart 2019

18u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Jawel, u leest het goed. Philippe Gilbert (36) staat op één rit van het einde tweede in Parijs-Nice, op 0.45 van het nieuwe wonderkind Egan Arley Bernal. Met dank aan een monstervlucht van ruim 140 kilometer. Bijna was de stunt zelfs helemáál compleet. Pas in de laatste 3,5 kilometer van de Col de Turini werd Gilbert uit het gefietst.

Wordt dit nog eens het voorjaar van Philippe Gilbert? Het zou zomaar kunnen. Na een prima seizoensstart, met onder meer ritwinst in de Ronde van de Provence en een degelijke Omloop (achtste), maakt hij nu furore in Parijs-Nice. Gilbert bevestigde in de koninginnenrit zijn klassenflitsen in de waaieroorlog van de eerste dagen. Al na 39 kilometer schoof hij mee in een ruime kopgroep van 38, die het verdere verloop van de etappe zou bepalen. En waarop een té rustig acterend Team Sky zich ei zo na verkeek. Virtueel in de leiderstrui en met een bonus van ruim vier minuten begon Gilbert aan de slotklim, de Col de Turini. Mede dankzij enkele formidabele kopbeurten van luitenant en tempobeul Tim Declercq hield hij verbazend goed stand. Onderweg sloofde hij zich ook uit in de bonificatiesprints, goed voor vijf extra seconden. In de razendsnel uitdunnende groep der favorieten onderhield Sky ondertussen het tempo. Niet strak genoeg, echter. Zodat de kloof slechts mondjesmaat slonk. Tot leider Michal Kwiatkowski dan toch kraakte en Egan Arley Bernal alle vrijheid kreeg. Doodsteek voor Gilbert. Boven kwam hij als elfde, op 2.50 van ritwinnaar Martinez, 46 seconden tekort voor een absolute stunt.

“Het was een mooie vlucht. Met veel en schoon volk, dat constant ronddraaide”, vond Gilbert. “Maar die Turini was er teveel aan. Ik woon vlakbij en kén de klim omdat ik er op training wel eens vaker over trek. Het is veruit de zwaarste van de streek hier. Uiteindelijk reed ik hem wel zo snel mogelijk op. Veel informatie kreeg ik niet door. Geen idee hoe de tijdsverschillen evolueerden. Ik focuste ook vooral op mijn eigen inspanning, probeerde mijn energie efficiënt te verdelen. Maar echt geloven in de leiderstrui heb ik eerlijk gezegd nooit gedaan. Omdat er toch nog een enorm niveauverschil tussen mij en de pure klimmers die achterop kwamen. Dat ben ik zelf nooit geweest. Ik ben een geboren realist, hé. (lacht) Ook vandaag.”

Gilbert kreeg aan de finish boven, 1607 meter hoog, felicitaties van een gelukkige Eddy Merckx. En uiteraard ook van werkpaard Declercq. “Hey, bedankt hé moat!’,” beloonde de kopman-van-de-dag hem met een stevige knuffel. Declercq: “En? Hoe is ’t nog geweest, Phil?” Gilbert: “Bwoah. Ik ben wat vooruit gebleven. Maar mis de trui van een seconde of… (kijkt ons vragend aan) 45, zeker hé? Maar we hebben dat samen goed gedaan, Tim. Beestig, het werk dat je voor me hebt geleverd.”

Er rest Gilbert vandaag nog een etappe van 110 kilometer en zes mooie klimmen in eigen achterland. Waarin hij zowaar een… tweede plaats heeft te verdedigen. Na zijn negende stek in Tirreno-Adriatico 2011 zit er dus zowaar ook een toptienpositie in Parijs-Nice in. “Pfoeh. On va voir. We zullen zien. Wacht morgenavond… (lacht) Waar zal ik dan aan toe zijn? Ken je ’t verhaal van de beer en zijn vel? Die laatste etappe is altijd ingewikkeld voor mij. Het zijn geen kleine ‘kaskes’ die we moeten overwinnen, maar serieuze klimmen van vijf kilometer of meer. Steil ook. Altijd klimt er wel iemand beter dan ik. Feit is: ik zal hier in topconditie uitkomen. Hoopgevend voor het komende klassieke voorjaar.”

Superluitenant Tim Declercq: “ Stikkapot, maar blij met resultaat”

Sterk en slim, noemde Philippe Gilbert zijn ‘partner in crime’ Tim Declercq op weg naar de top van de Turini. De 29-jarige West-Vlaming leverde berenwerk voor zijn kopman. “’Phil’ was de beste geplaatste renner in de ruime kopgroep”, aldus Declercq. “Maar anderzijds: dit was ook terrein voor echte rasklimmers. We wisten dat het moeilijk zou worden voor de dagzege. Maar we maakten er het beste van.” Het duo hield zich aanvankelijk rustig en redelijk afzijdig. En vond een bondgenoot in het strakke tempo van zijn medevluchters. “Zo bleven aanvallen heel lang uit.» Toen de kopgroep uitdunde, kwam Declercq aan zet. Met enkele fantastische kopbeurten lanceerde hij eerst Gilbert op weg naar zoveel mogelijk bonus en redde hij ook nog eens (nipt) de top tien-notering van Bob Jungels. (lachend) «Ik ben redelijk kapot nu. Maar wel tevreden over het uiteindelijke resultaat. Je weet maar nooit dat Phil in de slotrit kan standhouden. Lastig nog, maar ze zou hem in principe nóg beter moeten liggen. Zelf ben ik blij met mijn huidige vormpeil. Moest er een klassement bestaan van renners boven de 80 kilogram en de 1m90 (Declercq meet 1m92, red.), dan stond ik nu heel dicht bij het geel. (grijnst) Zou dát eens niet een idee zijn?”