Philippe Gilbert krijgt boete voor fietstocht in Monaco: “Iedereen is gelijk voor de wet” GVS

16 april 2020

13u21 6 Wielrennen Philippe Gilbert is op de bon geslingerd omdat hij een trainingsritje maakte door de straten van Monaco. Dat vertelt de 37-jarige renner van Lotto-Soudal bij het lokale Monaco Info. In het Prinsdom is het sinds enkele dagen verboden op de openbare weg te trainen.

Dag in dag uit op de rollen trainen, is geen pretje voor elke wielrenner. Dus dacht Gilbert, die in Monaco woont, enkele dagen geleden een frisse neus op te halen. Dat tochtje liep niet zoals gepland, zo vertelt hij zelf aan het plaatselijke Monaco Info.

“We hadden een rondje van elf kilometer gevonden, dat we drie of vier keer konden afleggen. Zo konden we toch een uurtje uitwaaien. Op een zeker moment werden we tegengehouden en heb ik een boete van honderd euro gekregen.” Zuur, maar Gilbert begreep de politie. “Ik heb geen privileges door mijn statuut. Iedereen is gelijk voor de wet. Het is niet omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix heb gewonnen, dat ik meer mag dan iemand anders. En als een publiek persoon moet ik het juiste voorbeeld geven.”

