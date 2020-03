Philippe Gilbert in Parijs-Nice: “We delen geen handtekeningen uit, want dat is altijd met dezelfde stylo” MCA/XC

07 maart 2020

15u21 1

Philippe Gilbert ging in eerste instantie Tirreno-Adriatico rijden, maar staat na de afgelastingen van de Italiaanse koersen alsnog aan de start van Parijs-Nice. “Ik ben heel blij dat ik hier ben”, vertelde de 37-jarige Luikenaar van Lotto-Soudal. “Dat de organisatie maatregelen neemt, zoals geen podiumceremonie en interviews meer? Zolang we maar kunnen koersen. Dat is het belangrijkst. Het publiek zal niet zo kort bij de renners kunnen staan, maar het is beter dan niets. Of ik bang ben van quarantaine? Dat kan thuis ook voorvallen. Als de buurman bijvoorbeeld het virus heeft, moet heel de straat in quarantaine. En niemand is verplicht te koersen”, gaf Gilbert nog mee. “Het is het recht van een mens om niet te gaan werken op een gevaarlijke plek. We zijn dus vrijwilligers”, lachte de Waal, die vertelde dat er voor hem weinig verandert. “Hygiëne is altijd heel belangrijk geweest. We wassen bijvoorbeeld onze handen al tien jaar met alcohol. Alleen: straks delen we voor de training geen handtekeningen uit, want dat is altijd met dezelfde stylo. Dat is supergevaarlijk. En nu een perfecte datum vinden voor Milaan-Sanremo? Afwachten.”