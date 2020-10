Philippe Gilbert heeft nog te veel last van de knie en past voor Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix Redactie

01 oktober 2020

10u22

Bron: Lotto-Soudal 4 Wielrennen Geen Philippe Gilbert in Aalter voor de start van de alternatieve derde rit van de BinckBank Tour. Nog te veel hinder aan de linkerknie. Ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix laat hij links liggen, zo laat Lotto-Soudal weten. In de openingsrit van de Tour liep de kopman een kleine breuk in de linkerknieschijf op.

Gilbert was een van de vele slachtoffers van de eerste Tourrit in en rond Nice. De eerste zware regenval zorgde daar voor verraderlijk gladde wegen met menig valpartij tot gevolg. Ook Gilbert kwam ten val en mocht meteen een kruis maken over zijn Ronde van Frankrijk. Wel keek hij met vertrouwen naar de nabije toekomst. Het ging om een breuk zonder complicaties.

Ik had al snel door dat ik nooit top zou zijn voor veeleisende klassiekers als de Ronde of Parijs-Roubaix Philippe Gilbert

En twee weken later maakte Gilbert al zijn rentree in de Ronde van Luxemburg half september. Iets te snel zo blijkt nu, want Gilbert blijft last hebben aan de knie en trekt daar zijn conclusies uit. Geen Ronde of Roubaix, maar enkele weken revalidatie in zijn thuisbasis in Monaco. Dat wil nog niet zeggen dat zijn seizoen over en uit is. Mogelijk rijdt Gilbert nog wel de Vuelta. Die wordt van 20 oktober tot 8 november afgewerkt.

Gilbert bevestigt dat hij te snel herstart is. “De revalidatie ging echt heel goed, de motivatie en moraal om er snel weer te staan was er ook. Ik wou echt echt weer koersen. Maar zowel in de Ronde van Luxemburg als op het Belgisch kampioenschap voelde ik nog wat pijn. Pijn die tijdens de openingsrit van de BinckBank Tour groter werd. Ik had al snel door dat ik nooit top zou zijn voor veeleisende klassiekers als de Ronde of Parijs-Roubaix. Daarvoor moet je lichaam 200% top zijn.”

“Mijn eerste prioriteit is nu volledig te genezen. Mijn verhaal in de koers is nog niet geschreven. Voor volgend seizoen heb ik nog veel doelen en misschien ook nog voor dit jaar. Hopelijk ben ik er straks bij in de Vuelta, al is dat weinig relevant. Volledig herstel is dat wel”, stelt Gilbert, geruggensteund door John Lelangue. “De objectieven zullen nu de klassiekers in 2021 worden voor Philippe”, aldus de ceo van Lotto-Soudal.

