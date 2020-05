Philippe Gilbert en Remco Evenepoel leven zich vanaf nu uit in... Monopoly Koers JDK

19 mei 2020

17u58 0 Wielrennen Eén van de populairste gezelschapsspelen van het land + één van de populairste sporten van het land = Monopoly Koers. Gepromoot door twee van de populairste renners van het land: Philippe Gilbert en Remco Evenepoel.



Evenepoel gaf het al aan in volle lockdown: als hij níet in het zadel zit, waagt hij zich wel eens met Oumi, ma Agna en pa Patrick aan een gezelschapsspel. En wil hij... winnen, of wat had u gedacht? Het zal met Monopoly Koers, een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave van het gespecialiseerde entertainmentbedrijf Groep 24 in samenwerking met Squadra Sports Managament, niet anders zijn. Samen met één van zijn grote voorbeelden, Philippe Gilbert, engageerde Evenepoel zich als gezicht achter het spel. Waarmee de ontwikkelaars kozen voor de balans tussen de gevestigde waarde met rijk gevuld palmares en het jonge, opkomende talent met beginnende erelijst. En tegelijk voor twee boegbeelden van de twee grootste wielerteams van het land. Het duo siert de cover van de doos, fietsend op de Muur van Geraardsbergen, met als achtergrond een tafereel dat de typische Belgische koersbeleving symboliseert.

Monopoly Koers, dat op een corona-proof persconferentie op het terras van het Sven Nys Cycling Center in Baal officieel werd voorgesteld, komt uit in beperkte oplage. Er wordt gestreefd naar 2000 exemplaren, in eerste instantie in pre-order verkrijgbaar via de Monopoly-website, later (uiterlijk in november) ook in de rekken van de betere speelgoedhandel. De spelregels zijn identiek aan die van het klassieke Monopoly-spel. Waarbij de locaties van deze versie (in totaal 22 ‘passages’) zijn aangepast aan iconische hellingen, kasseistroken en aankomstsites uit Belgische en buitenlandse voorjaarsklassiekers. Er werden ook vier bekende wielerbelevingscentra in opgenomen (waaronder het Sven Nys Cycling Center in Baal) en in het stapeltje kans- en algemeen fondskaarten kan je, bij voorbeeld, meedelen in de winstpremie van de ploeg.

Leuke uitsmijter: via een ‘poll’ beslist het publiek wát precies het duurste vakje op het spelbord wordt. Het kan kiezen uit acht verschillende locaties: Koppenberg, Muur, de Vélodrome in Roubaix, Paterberg, Cauberg, Côte de la Redoute, Oude Kwaremont en Poggio di Sanremo. Stemmen kan tot en met vrijdag 29 mei via de website. Gilbert en Evenepoel hebben hun keuze al bepaald. “Op de supermooie cover rijden we over de Muur, een historische plek in het koersmilieu en één van mijn favoriete beklimmingen. Maar ik ga toch voor de Cauberg, die me heel veel succes heeft geschonken in de Amstel Gold Race (4x) en uiteraard het WK (2012). Ik heb er de hoogtepunten van mijn carrière beleefd.” Evenepoel opteert voor de helling waar Gilberts wieg staat: La Redoute. “Het was best wel kampen met de Muur. Maar uiteindelijk koos ik voor een klim in de Ardennen, waar ik zowel op training als in koers heel graag naartoe trek. Samen met de Stockeu ook één van de kroonjuwelen van mijn favoriete klassieker: Luik-Bastenaken-Luik. Jammer genoeg zal ik er dit seizoen nog niet de benen kunnen testen en me tonen. Maar ik hoop het in de toekomst nog vaak te doen daar.”



* Voor pre-order van ‘Monopoly Koers’ en/of ‘poll’ van duurste spelvak, surf naar: www.monopolykoers.be of www.monopolycourse.be. Kostprijs van het spel: 55 euro (verzendingskosten inbegrepen), later in de winkel: 50 euro.