Philippe Gilbert becommentarieert zijn vijf Monumenten in woord en beeld: “De legendarische douches in Roubaix, dat was de kers op de taart”

Wielrennen

De vreugdeschreeuw op de wielerbaan van Roubaix . Glunderend in de iconische douches achteraf. Haa, dat waren nog eens tijden. Eén jaar na zijn magische ­triomf in de ‘Hel’ blikt Philippe Gilbert (37) terug op zijn monumentale triomfen. Van Lombardije tot Roubaix in de tijdspannen van tien jaar.