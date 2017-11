Philippa York: "Ik zou mijn succes als renner Robert Millar ingeruild hebben voor persoonlijk geluk" LB

Robert Millar werd vierde in de Tour de France van 1984 en won toen ook het bergklassement.

York maakte tijdens de zomer haar transitie, die ze al in 2000 was begonnen, voor het eerst bekend. Ze leverde voor ITV in Groot-Brittannië commentaar op de Ronde van Frankrijk.

York maakte tijdens de zomer haar transitie, die ze al in 2000 was begonnen, voor het eerst bekend. Ze leverde voor ITV in Groot-Brittannië commentaar op de Ronde van Frankrijk.

"Ik zou liever in mijn tienerjaren de overgang hebben gemaakt. Dan zou ik geen wielrenner geworden zijn, en had ik de roem en de aandacht die ik nu krijg hebben gemist", verklaarde York aan BBC Schotland tijdens haar eerste bezoek aan haar thuisstad Glasgow in twintig jaar.

"Had ik toen de informatie die nu beschikbaar is, dan zou ik voor de transitie tot vrouw gekozen hebben en was ik nooit wielrenner geworden".

"Ik was ongelukkig met mijn geslacht. Wat telt is niet hoe beroemd je gaat worden, maar hoe gelukiig en dat is voor mij belangrijker dan welke vorm van succes ook".

"Voor buitenstaanders had ik een perfect leven. Ik werd gezien als sterk en snel, maar ik dacht: 'Dit is verkeerd, dit is niet wie ik wil zijn'".

Tijdens de Ronde van Frankrijk van 1984 won Robert Millar de bolletjestrui en werd hij vierde. Millar was voor veel van zijn collega-renners en supporters een icoon, maar York bekent nu dat ze zich gescheiden voelde van haar ware zelf. Ondanks het succes als profrenner, zou York er van zodra ze in haar twintiger jaren vernam dat ze van geslacht kon veranderen de voorkeur aan hebben gegeven een ander leven te leiden.

"Maar ik besefte dat het niet praktisch was en besloot te wachten tot mijn carrière voorbij was. Als ik dan nog hetzelfde gevoel had, zo besloot ik, zou ik er iets aan doen".

De Schotse wielrenner Robert Millar van de in de Tour de France van 1984.