Peter Van Petegem verwacht driestrijd in klassiekers: "Van Aert kan de dubbel pakken"

Sven Van Londersele

09 oktober 2020

16u00 0 Wielrennen De hoogmis van het wielerjaar breekt eindelijk aan: de Vlaamse klassiekers met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen. Ex-profrenner Peter Van Petegem blikt vlak voor Gent-Wevelgem vooruit naar de start van het Vlaamse najaar en ziet 3 favorieten voor jouw De hoogmis van het wielerjaar breekt eindelijk aan: de Vlaamse klassiekers met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen. Ex-profrenner Peter Van Petegem blikt vlak voor Gent-Wevelgem vooruit naar de start van het Vlaamse najaar en ziet 3 favorieten voor jouw Gouden Klassiekers -ploeg.

We hebben er meer dan 6 maanden op moeten wachten, maar dit weekend is het zover: de (nieuwe) start van de Vlaamse klassiekers. Komende zondag en woensdag zijn Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs nog een leuk aperitief. De zondag nadien is de Ronde van Vlaanderen het perfecte hoofdgerecht. Peter Van Petegem was twee keer succesvol in de Ronde (1999, 2003) en één keer in Parijs-Roubaix (2003). Daarnaast reed hij nog tal van ereplaatsen bij elkaar in de Vlaamse klassiekers. Als kasseispecialist is Van Petegem dan ook perfect geplaatst om de favorieten voor jouw Gouden Klassiekers-ploeg te wikken en wegen.

Handige informatie, want tot zondag geldt de actie 1+1 gratis. Voor elke Gouden Klassiekers-ploeg die je tot de start van Gent-Wevelgem inschrijft, krijg je 1 ploeg gratis!

De 3 topfavorieten

Er zijn 2 namen die steeds naar voren geschoven worden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Een duel op de weg tussen ex-crossers? Ook Peter Van Petegem kan er niet omheen. “Van Aert en Van der Poel hebben de laatste weken en maanden nog maar eens getoond dat ze grote kampioenen zijn. Hun ploeg draait geweldig en de sfeer zit goed. Als je als knecht voor zo’n toppers mag werken, gaat het niveau automatisch omhoog.”

De drukke zomermaanden, waarin Van Aert de zeges aan elkaar reeg, zullen volgens Van Petegem zeker geen invloed hebben op zijn huidige vorm. “Wout was nog in bijzonder goede doen op het WK in Imola, dat kan op twee weken tijd niet zomaar verdwenen zijn. Zijn trainingsschema is hierop afgestemd en als hij in mindere vorm zou zijn, zou hij niet starten. Van Aert rijdt mee om te winnen.”

Stel je ploeg samen voor de najaarsklassiekers op goudenklassiekers.be en krijg voor elke ploeg één ploeg gratis.

Naast de twee tenoren ziet Peter Van Petegem nog een derde favoriet die in bloedvorm is: wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Schrijf hem maar op voor de Ronde van Vlaanderen. Daar zal de ploeg rond hem gebouwd zijn. Patrick Lefevere wil de Ronde sowieso winnen met zijn regenboogtrui.” Mocht het toch niet lukken voor Alaphilippe, heeft Deceuninck-Quick-Step nog enkele andere ijzers in het vuur. “Zdenek Stybar dingt in deze koersen altijd mee naar de zege, maar hij heeft zich tot nu toe nog maar weinig laten zien. Al kan hij als ex-crosser natuurlijk snel in vorm zijn. Ook Kasper Asgreen zou zomaar kunnen winnen, vorig jaar was hij al verrassend tweede in de Ronde van Vlaanderen.”

Het wordt voor Oliver Naesen stilaan tijd om eens een grote koers te winnen. Peter Van Petegem

De outsiders: Belgen troef

Straks komen natuurlijk nog heel wat andere kanshebbers aan de start in de kasseiklassiekers. Volgens Van Petegem zullen de Belgen ook dit jaar een prominente rol spelen. “Dan kijk ik vooral in de richting van Tiesj Benoot. Sunweb rijdt op wolken en Benoot is zelf ook gewoon sterk bezig. Hij is goed uit de Tour gekomen, dus ik verwacht me aan topprestaties van Tiesj. Eén van de koersen winnen is misschien net te hoog gegrepen, maar de top-5 is zeker mogelijk.”

“Ook Oliver Naesen en Sep Vanmarcke hebben al bewezen dat ze deze wedstrijden aankunnen, al zijn het geen veelwinnaars.” Vooral van Naesen verwacht Van Petegem toch wel wat. “De concurrentie blijft ook dit jaar enorm groot, maar ik vind dat het voor Oliver stilaan tijd wordt om eens een grote koers te winnen.”

En wat met de buitenlandse outsiders? Peter Van Petegem denkt niet dat zij grootse dingen zullen laten zien. “Lotto Soudal is wat onthoofd door de afwezigheid van Philippe Gilbert. John Degenkolb is hun voornaamste kanshebber, maar ik denk niet dat hij na zijn vroege exit in de Tour in topvorm is. Alberto Bettiol, winnaar van vorig jaar, zal nu niet meer zomaar mogen wegrijden. En ook voor Alexander Kristoff zal het wellicht te zwaar worden.”

Van Petegem is overtuigd dat de 3 topfavorieten de koersen heel hard gaan maken. “Er zal in de Ronde niet gewacht worden tot ze de laatste keer de Oude Kwaremont oprijden om alles open te breken. De andere weersomstandigheden zullen eveneens hun rol spelen. We krijgen sowieso spektakel.”

Programma Vlaamse klassiekers:

11 oktober: Gent-Wevelgem

14 oktober: Scheldeprijs

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

Wie zijn jouw favorieten voor de klassiekers? Maak nu jouw ploeg aan op goudenklassiekers.be en profiteer tot zondag van onze 1+1 gratis actie!

Lees ook

Dit weekend start de Gouden Cross: zo ging het er vorig jaar aan toe in het veld

Joker nodig voor jouw Gouden Giro-ploeg? Johan Museeuw schiet ter hulp met 5 mogelijke verrassingen

Trekt Evenepoel volgend jaar al naar de Tour? “De Spelen zullen alles bepalen”