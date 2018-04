Peter Sagan zet in Amstel Gold Race punt achter klassiek voorjaar: "Luik-Bastenaken-Luik is geen koers voor mij" Marc Ghyselinck in Nederland

14 april 2018

18u54 0 Wielrennen "Ladies and gentlemen, welkom bij de officiële persconferentie van Bora-hansgrohe. Ik wil u graag voorstellen aan onze manager Ralph Denk. Hij heeft groot nieuws voor u allen. En ook voor ons team." Zo begon Peter Sagan de persconferentie zaterdag één dag voor de start van de Amstel Gold Race, zes dagen nadat hij Parijs-Roubaix won. Het grote nieuws is: sponsor Bora verlengt zijn contract tot einde 2021. Of Peter Sagan dat ook zal doen, daar is nog niets over beslist.

Dat het wielrennen in een crisis verkeert. Patrick Lefevere zegt het. Jim Ochowicz, manager van BMC, ondervindt het nu ook. Lefevere voert een moeizame zoektocht naar een nieuwe, grote sponsor. Ochowicz probeert vers geld binnen te halen, nu BMC op het punt staat om de geldkraan wat harder dicht te draaien.

Maar Willy Bruckbauer, de 51-jarige Duitse selfmade man die in 2007 uit het niets een eigen keukenbedrijf genaamd Bora uit de grond stapte, ziet de toekomst rooskleurig in. Hij stelt meer dan duizend mensen te werk en verkoopt inmiddels keukens in meer dan veertig landen. Bruckbauer — Bora dus — heeft nu het contract met manager Ralph Denk van de Bora-hansgrohe wielerploeg, tot het einde van 2021 verlengd.

Het nieuws komt er zes dagen nadat Peter Sagan Parijs-Roubaix won. Die overwinning is ongetwijfeld niet vreemd aan de beslissing van Bruckbauer om ermee door te gaan. Maar ze impliceert niet automatisch dat ook Peter Sagan zijn contract verlengt.

"Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar. Dit is eigenlijk meer een vraag voor Ralph, nietwaar?", lacht Sagan. Ralph Denk heeft er het volste vertrouwen in: "Er moet natuurlijk opnieuw worden onderhandeld, maar ik heb er een goed gevoel bij. We hebben geen haast. We hebben een erg succesvolle klassieke campagne tot nu. Er is nu alleen nog de Amstel. Peter gaat er daarna even uit en rijdt dan de Ronde van Californië in mei. En dan wordt het wellicht tijd om te praten."

Mei, dat is in het hoofd van Peter Sagan nog een eeuwigheid. De winnaar van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix wil om te beginnen de Amstel Gold Race tot een goed einde brengen. Of hem dat lukt? Sagan antwoordt met een traditionele "we zullen wel zien".

"Ik weet niet of ik voldoende ben hersteld van zondag. Ik heb maandag en dinsdag niets gedaan. Dat was belangrijk voor mijn hoofd en voor mijn lijf. Woensdag en donderdag heb ik weer getraind. Of ik de Amstel kan winnen? Dat weet ik niet en daar denk ik niet over na. Het is beter zo."

Zeker is dat zijn hart er niet sneller van gaat kloppen. "Ik voel meer voor de Ronde van Vlaanderen en Roubaix, dan voor de Amstel, de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik. Er is maar één koers zoals Roubaix."

De Amstel Gold Race is zeker geen opstap naar Luik-Bastenaken-Luik. Luik is geen koers voor hem, zegt Sagan. Zelfs al won hij in 2012 de eerste Tourrit met start in Luik en aankomst in Seraing. Sagan: "Een rit in de Tour en een klassieker zoals Luik-Bastenaken-Luik, dat is gewoon niet te vergelijken. Een kasseienrit in de Tour is ook geen Parijs-Roubaix. Ik heb Luik nog nooit gereden. Misschien dat ik het ooit een keer probeer. Maar het zal zeker niet dit jaar zijn."