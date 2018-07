Peter Sagan wordt in Aalst als een held onthaald, wint en viert op gepaste wijze: "Ik kom graag naar deze stad" GVS

30 juli 2018

21u45

Bron: Belga 11 Wielrennen De 28-jarige Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) heeft het Natourcriterium van Aalst gewonnen. De groenetruidrager was op de Grote Markt in een sprint met twee een fractie sneller dan Belgisch kampioen Yves Lampaert. De Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel verzekerde zich van de laatste podiumplaats. Timothy Dupont werd vierde, net voor Thomas De Gendt.

Het is de derde keer, op drie deelnames, dat Sagan wint in Aalst. Ook in 2012 en 2015 plaatste hij zijn naam op de erelijst.

Een massa volk, de organisatoren hadden het over 55.000 toeschouwers, moedigden de renners aan. Toen Sagan aangekondigd werd, bereikte de decibelmeter een zoveelste hoogtepunt. Het criterium bleef een tijdlang op slot, tot De Gendt ging versnellen. De Oost-Vlaming kon enkele ronden alleen op kop rijden en kreeg op acht ronden van het einde versterking van Guillaume Van Keirsbulck, Gijs Van Hoecke, Mathieu van der Poel en Tom Van Asbroeck. Wat verderop dikte de kopgroep aan tot tien renners.

Vervolgens trok de Italiaan Daniel Oss alleen in de aanval. De teamgenoot van Sagan zong het drie ronden uit, tot zijn kopman zich bij hem voegde, met Lampaert in het wiel. Sagan en Lampaert trokken zij aan zij de slotronde in. Sagan kwam als eerste de laatste rechte lijn ingedoken. Lampaert naderde nog fiks, maar kon de man in de groene trui toch niet achterhalen.

