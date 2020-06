Peter Sagan past voor Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix, Slovaak neemt wel deel aan Tour en Giro MG

16 juni 2020

14u09 10 Wielrennen Peter Sagan komt dit jaar aan de start van de Ronde van Italië (3-25 oktober). Dat bevestigt teammanager Ralph Denk bij wielerwebsite VeloNews. “Ik heb mijn woord gegeven en Peter Sagan ook.”

Dat betekent dat Sagan voor het eerst sinds 2011 niet zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. Voor het eerst sinds 2014 is hij er ook niet bij in Parijs-Roubaix. Sagan won beide klassiekers. Hij rijdt wèl de Strade Bianche en Milaan-Sanremo (8 augustus), een wedstrijd die hij nog niet eerder won. Ook in Gent-Wevelgem verschijnt hij niet aan de start.

Sagan zal voor het eerst in zijn carrière aan de start staan van de Giro. De Ronde start dertien dagen na de Tour (29 augustus-20 september). Sagan probeert er voor de achtste keer de groene trui te veroveren, als eindwinnaar van het puntenklassement. Ook in de Giro gaat hij voor de puntentrui.

Sagan zal niét het WK rijden als dat zoals nu gepland in Martigny in Zwitserland plaatsvindt. “Dat parcours is te lastig voor mij. Dan heeft deelnemen geen zin.”