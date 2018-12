Peter Sagan kijkt uit naar einde van wielercarrière: “Het gebrek aan respect wordt elk jaar erger” Sportredactie

Bron: Fiets en AD 0 Wielrennen In een uitgebreid interview met ‘Fiets’ blikt Peter Sagan terug op een erg succesvol wielerjaar. De Slowaak won veel, maar denkt ook stilaan na over het einde van zijn carrière. “Ik ben blij dat het nog maar een paar jaar duurt.”

Sagan heeft inmiddels drie regenboogtruien en zes groene truien in zijn kast hangen. “De regenboogtrui gaf me een hoop extra werk. Niet tijdens de koers zelf, want iedereen springt toch op mijn wiel. Je moet je voorstellen dat je altijd als laatste aan het ontbijt zit en als laatste aanschuift voor het avondeten. Dat gewicht van de trui ga je een keer voelen. Ik hoop dat ik komend jaar wat meer kan relaxen.”



Sagan begint volgend jaar aan zijn tiende profseizoen en heeft het wielrennen zien veranderen, maar niet in positieve zin. “Het is niet meer zoals vijftien jaar geleden toen Mario Cipollini de baas was”, gaat Sagan verder. “Vaak was één renner de aanvoerder van het complete peloton. Dat is nu niet meer het geval. Ik vind dat het respect in het peloton is verdwenen. Iedereen denkt alleen nog maar aan zichzelf. Ik heb een paar vrienden in het peloton, echte vrienden. Met hen kan ik plezier hebben. Maar wat betreft het gebrek aan respect wordt het elk jaar erger. Soms is het gewoon allemaal wat veel. Ik ben blij dat het voor mij nog maar een paar jaar duurt, Het is onmogelijk voor mij om nog vijftien jaar in deze wielerwereld te moeten doorbrengen.”

Te dik voor geel

De drievoudige wereldkampioen denkt dus stilaan na over het einde van zijn loopbaan, al nuanceert persman Gabriele Uboldi de uitspraken van de renner. “Elk seizoen vergt veel energie van Peter. Zo’n 85 procent van de interviews die hij doet, vindt hij saai. Peter denkt nu alleen maar aan zijn contract. Wanneer die verbintenis afloopt, zal hij beslissen of hij terugkeert naar het mountainbiken of dat hij op de weg blijft koersen. We hebben het hier dus niet over met fietspensioen gaan.”

Het contract van Sagan bij BORA-Hansgrohe loopt nog tot 2021. De Slowaak wil volgend jaar in Yorkshire graag voor de vierde keer wereldkampioen worden. “Ik ben supertrots op mijn drie overwinningen en ga er alles aan doen om de trui in Yorkshire terug te pakken”, klinkt het. Ook de groene trui in de Tour blijft een hoofddoel: “Ik ben te dik om ooit de gele trui te winnen, maar ik wil wel nog meer groene truien winnen”, besluit de Slowaakse alleskunner.