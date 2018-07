Peter Sagan en Katarina uit elkaar: "Voelen aan dat we onze levens moeten verderzetten als goede vrienden" GVS

18 juli 2018

21u45

Peter Sagan en Katarina Smolkova gaan scheiden. Dat laat de wereldkampioen zelf weten op Facebook. De twee trouwden in 2015 en hebben een zoontje Marlon van bijna één jaar oud. " We koesteren geen wraak, maar gaan gewoon onze eigen weg met wederzijds respect."

"Na een lange en weldoordachte discussie kwamen Kate en ik tot de conclusie dat we beter uit elkaar gaan", opent de Slovaak op Facebook zijn verhaal. "We voelen aan dat we onze levens moeten verderzetten als goede vrienden en we zijn er beiden mee akkoord dat dit de juiste beslissing is."

"We werden verliefd, beleefden samen een fantastisch avontuur en werden gezegend met een mooie en fantastische zoon, Marlon. Kate is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest, steunde mij al die jaren in mijn professionele carrière en is een geweldige moeder. We koesteren geen wraak, maar gaan gewoon onze eigen weg met wederzijds respect."

"Onze belangrijkste zorg wordt nu Marlon. We zullen ons uiterste best doen om hem een zorgzame omgeving te schenken waar hij kan opgroeien en waar hij toegewijde en liefhebbende ouders zal hebben waar hij op kan rekenen. Ik zal verder geen commentaar geven en ik dank iedereen voor het respecteren van onze privacy."

Slovaaks trouwkostuum

Sagan stapte op 12 november 2015 in het huwelijksbootje. Hij ruilde zijn wieleroutfit in voor een traditioneel Slovaaks kostuum, met hoge laarzen en bontjas. Voor de wereldkampioen zijn jawoord kon geven moest hij wel enkele opdrachten uitvoeren. Zo moest hij een boomstam doormidden zagen voor hij toegang kreeg tot haar ouderlijke huis. De wereldkampioen balanceerde tijdens de ceremonie ook nog op een stelling met een traditionele fiets.

In de drie jaren nadien stal het koppel meermaals de show. Zo speelden ze een scène uit de film Grease na en voerden ze samen ook toneelstukjes op.