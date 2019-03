Peter Sagan alleen recordhouder na 81ste Gent-Wevelgem? Redactie

31 maart 2019

08u22

Bron: Belga 2 Gent-Wevelgem Om 11.15 uur gaat de 81e editie van Gent-Wevelgem van start in Deinze. Peter Sagan kan zichzelf opvolgen op de erelijst. Een vierde zege, na 2013, 2016 en 2018, zou de Slovaak bovendien alleen recordhouder maken. Robert Van Eenaeme (1936, 1937, 1945), Rik Van Looy (1956, 1957, 1962), Eddy Merckx (1967, 1970, 1973), Mario Cipollini (1992, 1993, 2002) en Tom Boonen (2004, 2011, 2012) bleven allemaal op drie overwinningen steken.

Na de Omloop, de Driedaagse Brugge-De Panne en de E3 Harelbeke is Gent-Wevelgem al de vierde WorldTourkoers van het seizoen in ons land. De start van de 251,5 kilometer lange klassieker ligt in Deinze. Onderweg krijgen de renners tien hellingen en drie plugstreets te verteren. Traditioneel maakt de wedstrijd na de beruchte passage aan De Moeren ook een uitstapje naar Noord-Frankrijk, waar met de Catsberg na 137 kilometer de eerste beklimming van de dag op de agenda staat.

Naast Sagan komen nog verschillende andere kanshebbers aan de start, zoals onder anderen Elia Viviani en Yves Lampaert voor Deceuninck-Quick Step, Oliver Naesen, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook ex-winnaars als Greg Van Avermaet (2017), John Degenkolb (2014), Bernhard Eisel (2010) en Edvald Boasson Hagen (2009) willen graag nog eens zegevieren op de Vanackerestraat.

Vorig jaar nam Sagan in de sprint de maat van de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Arnaud Démare. Die twee zijn er ook nu weer bij. Andere snelle mannen die Sagan liever van zich af zal willen schudden, zijn de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Matteo Trentin.