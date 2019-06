Performance Coach van Van Aert: “De snelheid van zijn ontwikkeling is enorm” JBE/TLB

28 juni 2019

18u21

Waar liggen de limieten van Belgisch tijdritkampioen Wout van Aert? Met die vraag trok VTM Nieuws naar Mathieu Heijboer, de Performance Coach van Van Aert. “De snelheid van zijn ontwikkeling is enorm”, zegt Heijboer in Rotterdam. “Ook wij weten niet waar zijn limieten liggen, maar iedereen hééft die wel. Wij willen Wout vooral helpen om zijn ‘plafond’ een beetje verder te duwen.”

Heijboer gelooft dat Van Aert zondag ook kan toeslaan tijdens het BK op de weg. “We geloven daar zeker in, maar tijdens een wegkoers ben je afhankelijk van verschillende factoren. Onze ploeg voor het BK is niet zo groot, dus zal Wout zondag alert moeten koersen. Maar met zijn huidige conditie kan hij zeker meedoen voor de overwinning.”

Na het BK op de weg volgt dan de Tour voor Wout van Aert. En Jumbo-Visma verwacht ook daar veel van de drievoudig wereldkampioen in het veld. “Hij zal in eerste instantie in dienst rijden van Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk. Daarnaast zal hij een sleutelrol hebben in de ploegentijdrit en in de individuele tijdrit in Pau mag hij natuurlijk vol zijn kans gaan. Wij zullen hem honderd procent steunen.”