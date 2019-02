Perfectionist Victor Campenaerts over waaróm hij zich afbeult in Namibië: "Ik denk elke dag aan het werelduurrecord” Bart Audoore in Namibië

11 februari 2019

06u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Vrijdag weet Victor Campenaerts (27) het. Dan krijgt hij te horen of hij een poging mag doen om het werelduurrecord van Bradley Wiggins te breken. Groen licht betekent dat hij tussen 15 en 18 april zijn kans waagt in Aguascalientes, Mexico. Rood licht zou een dreun op zijn hoofd zijn. “Dan ga ik ‘efkes’ depressief zijn, ja.”

Het is al maanden wachten op nieuws over je werelduurrecordpoging. Hoe groot is de kans dat die aanval er echt komt?

“Vrijdag is D-day, dan gaan we het weten. Ik hoop natuurlijk heel hard, maar op dit moment staat het nog niet honderd procent vast.”

Wat is het probleem?

“Een werelduurrecord aanvallen doe je niet zomaar. Dat is een heel project, en dat kost geld. De ploeg werkt hard om de sponsoring rond te krijgen. Ik kreeg geregeld een update van onze manager, John Lelangue. Dat zijn altijd positieve berichten, dus ik ben optimistisch. Ik denk niet dat hij iemand is die je een kat in een zak verkoopt.”

Zo’n aanval kost inderdaad wel wat geld: 150.000 euro, is ons gezegd.

“Mij is gezegd dat 100.000 euro het absolute minimum is. In die prijs zit de fiets, het materiaal, de reis naar Mexico, het verblijf daar, het gebruik van een hoogtetent, de kosten voor personeel, de vergoeding voor mijn trainer, de huur van de piste, enzovoort. Ik ga sowieso drie weken voor de aanvang van het tijdslot naar daar om aan te passen aan het uurverschil, dus die periode betaal je ook.”

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN