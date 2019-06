Peperdure BMW van Iljo Keisse voor eigen deur gestolen: “Graag delen, alle tips zijn welkom” JH

03 juni 2019

10u59 178 Wielrennen Zachtst gezegd een onaangename verrassing voor Iljo Keisse deze morgen: de renner van Deceuninck-Quick.Step ontdekte dat zijn BMW niet meer voor zijn huis geparkeerd stond. Wakker worden met een nachtmerrie, heet dat dan.

Keisse, woonachtig in Destelbergen nabij Gent, maakte deze morgen zelf een oproep op Twitter: “Deze nacht is mijn wagen gestolen, een zwarte BMW X5M50D”, meldde hij op het sociale medium. De BMW, die tussen de 90.000 en 100.000 euro waard is, stond voor Keisse’s huis geparkeerd. Verder is de wagen ook herkenbaar aan de gepersonaliseerde nummerplaat ILJ-001. Wie meer denkt te weten, kan zich dus melden aan het adres van de renner: “Graag delen, alle tips zijn welkom”, sloot hij zijn boodschap af.

GESTOLEN, deze nacht is mijn wagen een volledig zwarte BMW X5M50D gestolen van voor mijn huis in Destelbergen. Graag delen, alle tips zijn welkom! pic.twitter.com/VSdyOOsBiN Iljo Keisse(@ IljoKeisse) link