Peloton laat zich weer verrassen: vluchter Magnus Cort Nielsen kraait victorie in vijfde rit BinckBank Tour, Mohoric blijft leider

GVS

17 augustus 2018

16u11

Alweer heeft het peloton zich laten verrassen. Magnus Cort Nielsen (Astana) heeft de vijfde etappe van de BinckBank Tour aan zijn palmares toegevoegd. De Deen toonde zich de sterkste van de vroege vlucht. Na de triomf van Stuyven gisteren liet de grote meute zich dus andermaal in de luren leggen. Matej Mohoric behoudt zijn leiderstrui.

In een tocht van 204 kilometer kregen de renners tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lanaken een vlakke onderneming voorgeschoteld. Na amper zeven kilometer knutselden drie dappere kornuiten een vroege vlucht in elkaar. De Deen Magnus Cort Nielsen (Astana), de Nederlander Julius van den Berg (Team Education First-Drapac) en onze landgenoot Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) hadden zin in een avontuur, de Fransman Alexis Gougeard (AG2R) sloot niet veel later aan.

Snel harkte het viertal een mooie kloof bij elkaar, de situatie lag zo voor een hele poos vast. Intussen slecht nieuws vanuit het kamp van Trek. Mads Pedersen, tweede in de Ronde van Vlaanderen, likte zijn wonden na een valpartij van gisteren en moest de rittenkoers noodgedwongen vroegtijdig verlaten. Op veertig kilometer van de finish hielden opnieuw heel wat ploegleiders hun adem in, maar na een massale tuimelperte kroop iedereen toch opnieuw op hun tweewieler.

Geen sprint met vier

Het peloton had de handen vol aan de leiders - vooral hardrijders Cort Nielsen en Gougeard legden er stevig de pees op-, op 15 kilometer van de streep hield het viertal nog steeds ruim twee minuten over. Kilometer na kilometer werd duidelijk dat het peloton zich alweer serieus zou misrekenen. Maar geen vier, wél drie vluchters zouden uitmaken wie de bloemen op zak mocht steken. Rickaert was op jacht naar de leiderstrui van Mohoric, maar reed op vijf kilometer van de finish lek. Op de koop toe tikte hij vlak voor de fietswissel zijn eigen volgwagen aan. Geen zege en ook de eerste stek in het algemene klassement was gaan vliegen.

Wat gebeurt hier?!? Rickaert rijdt lek en vervolgens knalt hij tegen de volgwagen! #BinckBankTour pic.twitter.com/HwT8LEKhrZ Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Drie vroege avonturiers mochten dus uitmaken wie de dagzege pakte. Cort Nielsen zette zich van ver op kop en duldde geen enkele tegenstand. Van den Berg kwam nog even opzetten maar moest zich toch tevreden stellen met de tweede stek. Gougeard vervolledigde het podium. Het peloton kwam 38 seconden later over de finish. Matej Mohoric (Bahrain-Merida) behoudt wel zijn leiderstrui.

Voor de 25-jarige Cort is het zijn vierde seizoenszege na eerdere etappeoverwinningen in de Tour, Ronde van Oman en Ronde van Yorkshire. Morgen wacht de renners een etappe door Belgisch en Nederlands Limburg. Na de start in Riemst moet 182,2 km afgelegd worden om te finishen in Sittard-Geleen. De koers eindigt zondag met een rit door de Vlaamse Ardennen.