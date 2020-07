Peloton houdt bij start van GP Vermarc minuut stilte voor Niels de Vriendt: “Zijn ploegmaats zullen op de eerste rij staan” Redactie

05 juli 2020

08u20 0

Voor de start van de GP Vermarc, een profkoers die vandaag in Rotselaar wordt gereden, zal een minuut stilte gehouden worden voor Niels de Vriendt. Het peloton eert op die manier de belofterenner die gisteren kort na het begin van de oefenkoers in Wortegem het slachtoffer van een hartstilstand. Ondanks drie reanimatiepogingen liet de jonge belofte het leven.

“Het voorval van gisteren zet natuurlijk een hele domper op de feestvreugde", zegt Marc Verbeeck, de organisator van de GP Vermarc, in bovenstaande video. “Je kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan meemaken. Voor de start van de koers van vandaag zullen we een minuut stilte houden en zijn team wilde toch ook aan de start staan. Zijn ploegmaats zullen op de eerste rij staan. Zij willen rijden, als eerbetoon aan Niels. Wij hebben beslist om de ploeg ook af te schermen van de media.”

De GP Vermarc is de eerste profkoers sinds de herstart van het wielerseizoen. De koers, 160 kilometer lang, staat gecatalogeerd op de nationale kalender. Onder de 24 deelnemende ploegen staan er met Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal twee WorldTeams aan de start.