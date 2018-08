Peloton ergert zich aan leider: morgen iedereen tegen Mohoric? "Hij zal het niet cadeau krijgen, hij is niet zo geliefd" Bart Audoore

18 augustus 2018

18u20 0 Wielrennen Wint Matej Mohoric (23) morgen de BinckBank Tour? Dan zal hij de klus in zijn eentje moeten klaren. Zijn ploeg is niet goed genoeg en hulp vanuit het peloton hoeft de Sloveen niet te verwachten. “Wij zien liever iemand anders winnen.”

Knap, hoe Matej Mohoric vandaag in zijn eentje standhield in de finale van de lastige rit door Nederlands Limburg. Op dertig kilometer van de streep zat de kopman van Bahrain-Merida al geïsoleerd. Aan zijn ploeg had hij niks toen de finale losbarstte: Pibernik en Bozic verloren meer dan 9 minuten, Boaro en Per bijna 18 minuten, Navardauskas gaf op. Maar Mohoric zelf was ijzersterk: hij reed zich het snot uit de neus om de aanvallen van Wellens, Stuyven, Lampaert en Van Avermaet te counteren. Aan de streep in Sittard verloor hij uiteindelijk amper een handvol seconden.

Als Mohoric zondag ook standhoudt in de koninginnenrit door de Vlaamse Ardennen (212 kilometer) zal dat opnieuw zijn eigen verdienste zijn. Want dit is het verhaal van een eenzame sporter, een renner zonder ploegmaats, vrienden of bondgenoten. De voormalige wereldkampioen van bij de junioren (2012) en beloften (2013) is niet populair in het peloton. “Mocht er vandaag een Belg aan de leiding staan, was de eindzege misschien al weg, maar met Mohoric heb je een ander verhaal”, zegt Tim Wellens (Lotto-Soudal). “Hij rijdt sterk, maar zijn ploeg is niet sterk. Bovendien is hij niet zo geliefd. Hij rijdt nogal hevig in een peloton en volgt zijn eigen lijnen. De afgelopen dagen zijn er al een paar renners bij hem langs geweest om te zeggen dat hij daarvoor moet oppassen, maar blijkbaar deed hij het vandaag weer.”

Valerio Piva, ploegleider bij BMC, bevestigt de teneur van wat Wellens zegt. “Mohoric heeft de reputatie een coureur te zijn die enorm veel risico’s neemt”, vertelt hij. “Hij gooit zich in elke bocht. Hij kan dat — hij heeft een verleden als mountainbiker en is technisch zeer begaafd — maar hij gaat wel tot op de limiet en soms ook erover. Ooit zal dat een keer verkeerd aflopen. Of er deze week dingen gebeurd zijn die niet kunnen, kan ik niet zeggen: bij ons in de ploeg heeft niemand geklaagd.”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft reden om dat wel te doen. Hij kwam bij het ingaan van de laatste kilometer samen met Yves Lampaert ten val na wat alweer een vreemd manoeuvre van Mohoric leek. “We gingen samen in de bocht, met Mohoric die vol door de binnenkant ging”, vertelt hij. “Ik weet niet wat er met Yves gebeurde, maar ik belandde daardoor in de graskant en bezeerde mijn schouder na een botsing met een toeschouwer.”

Lampaert kon zeggen hoe de val precies gebeurde. “Schoot mijn ketting eraf, of kreeg mijn derailleur een tik van Mohoric? Ik weet alleen dat ik overkop ging, op mijn borst belandde en even niet kon ademenen. Ik denk dat de kneuzing aan mijn rug morgen het grootste probleem wordt.”

Omdat hij niet weet hoe hij precies ten val kwam, is hij ook niet boos op Mohoric. Stuyven is dat wel. “Hij houdt stand, jammer genoeg”, laat die zijn afkeer duidelijk merken. “Hij is niet geliefd in het peloton wegens zijn onverantwoord rijgedrag. In bochten, bergaf, constant eigenlijk.”

Van Wellens moet de Sloveen evenmin op geschenken rekenen. “Ik denk dat er velen in het peloton liever iemand anders zien winnen. Een alliantie tegen Mohoric? Dat is misschien overdreven, maar hij zal van de andere ploegen geen hulp krijgen.”

Ook Piva meent dat de rit naar Geraardsbergen een serieuze beproeving wordt voor de leider. “We hebben het er in de groep al over gehad: hoe gaat Mohoric het morgen doen op de kasseien? Hij heeft geen ervaring en kent de wegen niet. Als hij daar ook zo veel risico’s neemt, kan dat fout aflopen.”