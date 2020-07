Peeters geeft toe dat renners van Deceuninck-Quick.Step met vragen zitten: “De profs zijn allemaal getest, maar veel amateurs misschien niet” PDD/TLB

05 juli 2020

Deceuninck-Quick.Step staat vandaag aan de start van de GP Vermarc in Rotselaar. Met Fabio Jakobsen heeft de WorldTour-ploeg een kanshebber op de zege aan de start staan, maar ploegleider Wilfried Peeters hoopt vooral dat zijn renners veilig de aankomst bereiken. “Wat gisteren gebeurd is (het tragische overlijden van belofterenner Niels de Vriendt, red.), is heel droevig. Vooral voor de familie.”

Na de koers van vandaag vertrekken de renners van Deceuninck-Quick.Step op stage naar Italië. “Dit is een mooie voorbereidingswedstrijd. We zijn blij dat we weer kunnen koersen. Maar het grote werk is natuurlijk voor later. Het is een deelnemersveld met zowel amateurs als profs en het parcours is mooi. Ik beschouw dit als een mooie test in aanloop naar onze stage.”

“We zijn allemaal al getest vóór we een eerste keer zijn samengekomen. Alle mensen van de ploeg die mee op stage gaan, zijn ook allemaal getest. Dus wij houden ons gewoon aan de regels”, zegt Peeters. Maar dat neemt niet weg dat de renners van de ploeg wel met vragen zitten. “Met het volk langs de kant hebben we minder problemen. Maar er zijn ook de renners die misschien niet getest zijn. Daar hebben onze renners wel de meeste problemen mee. Enkele renners vinden dat wel gevaarlijk. Maar anderzijds mag je dan eigenlijk ook niet meer buiten komen.”

