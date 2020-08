Pedersen wint voor het eerst in regenboogtrui: wereldkampioen klopt Ackermann in Polen DMM

06 augustus 2020

18u29 1 Wielrennen Mads Pedersen heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. De wereldkampioen van Trek-Segafredo kwam als eerste over de streep na een lange sprint. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) moest genoegen nemen met de tweede plaats, Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step) eindigde als derde.

Na de dramatische valpartij van gisteren keerde het peloton in Polen weer terug naar de orde van de dag. Kamil Malecki startte in de leiderstrui, al wilde z'n ploeg de trui aan Deceuninck-Quick.Step laten. De wedstrijdorganisatie stond dat echter niet toe.

Julius van den Berg en Maciej Paterski kleurden de etappe nadat ze ook gisteren al mee waren in de vroege vlucht. Ze hielden stand tot op het plaatselijke circuit, maar waren kansloos tegen het aanstormende peloton.

In een warrige sprint was Pascal Ackermann de grote favoriet, maar de Duitser geraakte net niet over wereldkampioen Mads Pedersen. De Deen zette iedereen een neus met een lange sprint. Voor Pedersen de eerste zege in de regenboogtrui.



