Pedersen wint een schitterende editie van Gent-Wevelgem, Van Aert en Van der Poel verzorgen spektakel en rijden elkaar het verlies in

11 oktober 2020

15u36 10 Gent-Wevelgem Mads Pedersen (24) heeft een schitterende editie van Gent-Wevelgem gewonnen. De Deen was in een finale om duimen en vingers van af te likken de betere van Sénéchal en Trentin. Favorieten Van Aert en Van der Poel verzorgden het spektakel, maar reden elkaar zo ook wel het verlies in.

Doedelzakken aan de Menenpoort. Geen publiek, wel een ceremoniële start in Ieper voor de eerste Belgische klassieker van najaar. Gent-Wevelgem is de voorbije jaren altijd een garantie op spektakel geweest. Oktober werd in coronatijden even het nieuwe maart. De weersomstandigheden bleven in elk geval dezelfde.

Wie Gent-Wevelgem zegt, denkt wind en regen. Dat kregen de renners ook, alleen bleef de verwachte waaieroorlog in De Moeren uit. Met de wind in de rug ging het daarna in elk geval wel snoeihard. Dan al werd duidelijk dat het niet de dag zou worden van Caleb Ewan of Oliver Naesen, die ten val kwam.

In de spits van de koers zowaar een oud-wereldkampioen. Mark Cavendish liet zich na maanden van ellende opmerken in de vlucht van de dag. Met Molly en De Wilde kreeg hij ook twee Belgen mee. Verder dan de eerste passage over de Kemmelberg droeg hun aanval evenwel niet.

