Pechvogel Vanmarcke: enkele tuimelpertes van de West-Vlaming opgelijst

29 maart 2019

17u43 0 Wielrennen Alwéér pech voor Sep Vanmarcke. De renner van EF Education First kwam ten val tijdens de E3 Binckbank Classic. Hij moest ondersteund uit het grasveld gehaald worden - ‘t was meteen einde verhaal. Dat de West-Vlaming al een flinke dosis pech kende in zijn carrière, mag duidelijk zijn. Een overzicht.

Tirreno 2019

Na zijn val van vandaag de meest recente. Sep Vanmarcke was één van de vele renners die in de vierde rit van de Tirreno tegen de vlakte gingen. De lichamelijke schade viel wel mee, maar het was toch schrikken. “Bij een wegversmalling week een renner voor mij naar links uit. Ik kom hem niet meer ontwijken. Ik lag half op, half over de brug. Toen ik omkeek zag ik een gapende leegte van veertig, vijftig meter en helemaal beneden liep een rivier. Als ik daar slechter was neergekomen, dan was ik er geweest. Onverantwoord is dat van de organisatie.”

More crash chaos in #TirrenoAdriatico



This time a narrow bridge is the culprit. pic.twitter.com/da44xjiuPm Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Ronde van Vlaanderen 2018

Sep Vanmarcke geraakt in de Ronde van Vlaanderen van 2018 in de beginfase meteen betrokken bij een valpartij. Erg lijkt het niet, na wat prutswerk aan de fiets zet de kopman van EF-Drapec onmiddellijk de achtervolging in. BMC-renner Alberto Bettiol is het zwaarste slachtoffer, Van Avermaet verloor meteen zo een belangrijke pion.

Ronde van Vlaanderen 2017

Op 52 kilometer van de aankomst lag er plots een groene fiets op het wegdek. Het bleek onze landgenoot Sep Vanmarcke te zijn, die hard tegen de grond is gegaan. Zijn truitje was serieus gescheurd. Na afloop verklaarde Vanmarcke dat hij vreesde voor een breuk van de rechterpink. Die vrees bleek terecht.

Aiaiai... Sep VanMarcke komt hard in aanraking met moeder aarde...#RVV pic.twitter.com/qkX0kiTCXG Ton Heijstek(@ TonHeijstek1) link

Strade Bianche 2017

Vanmarcke kende een echte rotdag. Onze landgenoot moest door materiaalpech drie keer van fiets wisselen. Toen hij toch weer vooraan kon aansluiten, kwam hij hard ten val en was zijn wedstrijd over. De dag later verscheen hij in de GP Industria & Artigianato -een eendagswedstrijd- aan de start, maar ook daar gaf hij er met pijn aan de ribben en de rug de brui aan.

Binckbank Tour 2017

Net aan de rode vod van de laatste kilometer in de derde etappe van de BinckBank Tour kwamen onder andere de ploegmakkers Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) ten val. Allebei verschenen ze daags nadien opnieuw aan de start voor de vierde etappe. “Ik zat in het wiel van Van Asbroeck, toen die plots tegen de vlakte ging. Ik kon nog remmen, maar kon het contact niet meer vermijden”, vertelde Vanmarcke.

Tirreno 2013

“Ik heb een scheur in de slijmbeurs van mijn knie”, met die woorden kondigde Vanmarcke de exit aan van zijn Tirreno-avontuur in 2013. Vanmarcke, toen actief bij Blanco Pro Cycling, kwam in de vijfde rit ten val. Hij stond op dat moment op de 54ste plaats in het algemene klassement.

Vuelta 2011

Een val van liefst veertig meter diep. Jawel, veertig. Na een ellenlange tuimelperte in een ravijn werd Vanmarcke onmiddellijk overgebracht naar een ziekenhuis in Oviedo. Daar werd een gekneusde heup, nek en rug vastgesteld. Had véél slechter kunnen aflopen.