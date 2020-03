Pech voor Wout: Van Aert en vrouw Sarah zitten op weg naar stageplek Girona 2u30 vast in vliegtuig Redactie

07 maart 2020

12u04 0

Wout van Aert trekt wegens de afgelasting van de Strade Bianche vandaag op stage naar het Spaanse Girona. Maar de heenreis verloopt allesbehalve vlotjes. Eerst had zijn vlucht in Eindhoven één uur vertraging, nadien kreeg Van Aert de melding dat hij 2 uur en 30 minuten vastzit in het vliegtuig. De reden? Een staking.

Lees ook: Van Aert trekt na dubbele opdoffer naar Gerona: “Het zijn niet de leukste dagen, maar ik hou er de moraal in”